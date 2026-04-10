野生黑猩猩血腥「內戰」首曝光 族群分裂好友變仇家已28死

2019年記錄到「恩戈戈」黑猩猩族群中一派成員，圍攻另一派的成員。（路透）

烏干達基巴萊國家公園（Kibale National Park）一群黑猩猩，維持穩定族群關係20多年後分裂成兩派，並且在3年內徹底反目，爆發已持續數年的血腥「內戰」，已釀28隻成員喪生。這是首次清楚記錄到野生黑猩猩族群分裂，並且向原本相熟的同伴發動一連串經協調的攻擊行動。

《路透》9日報導，德州大學研究團隊9日在《科學》（Science）發表這份研究報告。研究團隊從1995年起持續觀察基巴萊國家公園的「恩戈戈」（Ngogo）黑猩猩群，這是目前所知全球最大批野生黑猩猩族群，最多時約有200隻，原本一起覓食、休息、互相理毛，2014年7隻成員出現疾病跡象後死亡，或許破壞原本的社會關係，逐漸產生敵意。

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黑猩猩族群由雄性主導，2015年緊張關係開始浮現時，又正逢族群中地位最高首領猩猩易主，一隻名為「傑克森」（Jackson）的雄猩猩取代原本的首領。之後兩批社交群體開始彼此迴避。2017年一場疾病奪走25隻黑猩猩的性命，其中大多數尚年幼，此事加劇分裂，其中一派成員攻擊「傑克森」；到了當年底，已形成「西部群」和「中部群」兩個涇渭分明的群體。

西部群在2018年向中部群發起攻擊。研究報告第一作者、靈長類學家桑德爾（Aaron Sandel）形容鬥毆情況，「又咬又捶，還將對手拖行、猛踢，大多是成年雄性在打，但是有時成年雌猩猩也會參與襲擊」。報告資深作者、密西根大學靈長類行為生態學教授米塔尼（John Mitani）指出，年幼成員死亡原因，或許包括被重摔在地。

研究人員過去已知，黑猩猩會攻擊甚至殺死鄰近族群的成員，尤其是陌生成員，但是這次不同之處在於，互相殘殺的兩陣營，原本是一起長大的舊識。米塔尼說，「昨天的好友變成今天的敵人」，至於為何分裂，「或許原因就在於其族群的成功，規模大到難以維繫」。研究推測有幾個因素共同導致該族群陷入不穩定，包括其族群龐大或許加劇取得食物和雄性求偶的競爭。

這份報告紀錄截至2024年，已7隻成年雄性和17隻幼年黑猩猩在這場內戰中遭殺害，但是暴力仍在持續，去年和今年新增4起死亡，總計已28隻喪生。另有許多黑猩猩不明原因失蹤，可能代表還有更多未被記錄到的殺戮。西部群原本數量和地盤都較小，但是後來反而超越中部群，而且至今顯然都無傷亡。

研究人員不願直接把這場衝突稱為如同人類的「內戰」，不過，兩者確實有相似之處。黑猩猩與倭黑猩猩，是演化關係上與人類最接近的現存物種，但是研究人員提醒，不要把黑猩猩的暴力行為與人類社會相提並論。

2014年烏干達「恩戈戈」黑猩猩族群中2隻同陣營的成年雄黑猩猩。（路透）

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