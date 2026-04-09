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    首頁 > 國際

    美軍持續駐紮伊朗 川普：協議若破局「槍聲就會響起」

    2026/04/09 12:49 即時新聞／綜合報導
    川普9日再度透過社群發文表示，所有美軍艦艇、軍機、軍事人員，以及額外彈藥與武器，都將持續部署在伊朗境內及周邊地區，直到他所稱的「真正協議」被完全遵守為止。（法新社）

    川普9日再度透過社群發文表示，所有美軍艦艇、軍機、軍事人員，以及額外彈藥與武器，都將持續部署在伊朗境內及周邊地區，直到他所稱的「真正協議」被完全遵守為止。（法新社）

    美國總統川普9日再度透過社群發文對伊朗發出強硬警告，表示所有美軍艦艇、軍機、軍事人員，以及額外彈藥與武器，都將持續部署在伊朗境內及周邊地區，直到他所稱的「真正協議」被完全遵守為止。他警告，若協議未被履行，軍事行動將重新展開，而且規模會「比任何人見過的都更大、更好、更強」。

    在美伊兩週暫時停火協議岌岌可危之際，川普在社群平台Truth Social貼文中強調，美軍將繼續「駐紮」伊朗，直到「真正協議」被遵守，「如果因任何原因沒有做到，雖然這種可能性極低，那麼『槍聲就會響起』，而且規模會比任何人見過的都更大、更好、更強。」

    他並在貼文中稱，美伊早已就兩項核心原則達成共識，「不准有核武」以及「荷姆茲海峽將保持開放且安全」，儘管有各種與此相反的虛假說詞。川普還稱，美軍目前正在「整補並休息」，並以「AMERICA IS BACK!」作為貼文結尾。

    美聯社指出，川普此時發文，顯然是在目前這場戰爭中的暫時兩週停火仍充滿不確定性之際，藉由強硬表態向伊朗施壓。荷姆茲海峽航運又停擺，目前並無船隻在這條水道上移動。

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