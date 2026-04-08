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    停火協議敲定後才獲通知 以色列表達不滿

    2026/04/08 23:38 國際新聞中心／綜合報導
    美國與伊朗在美方威脅動武的最後期限前達成停火協議，卻未事先通知或與以色列諮商，傳出引發以色列總理納坦雅胡不滿。（路透）

    美國與伊朗在美方威脅動武的最後期限前達成停火協議，卻未事先通知或與以色列諮商，傳出引發以色列總理納坦雅胡不滿。（路透）

    美國華爾街日報8日獨家報導，美國與伊朗在美方威脅對伊朗動武的最後期限前約90分鐘達成兩週停火協議，但根據知情人士透露，以色列對於在協議敲定後、最後階段才獲得通知，且未被諮詢一事，感到不滿。

    據白宮官員表示，美國總統川普在宣布停火前不久，曾致電以色列總理納坦雅胡。該官員補充，納坦雅胡同意參與停火。以色列總理辦公室則未立即回應置評請求。

    知情人士指出，以方官員對協議條款不滿，特別是將黎巴嫩納入協議。以色列將伊朗與黎巴嫩視為不同戰場。納坦雅胡在8日上午強調，該協議「不包含黎巴嫩」，此說法與斡旋談判的巴基斯坦稍早聲明矛盾。

    在以色列時間週三凌晨3點最後期限截止前10分鐘，巴基斯坦總理夏立夫宣布：「伊朗與美國及其盟國，已同意立即在各地（包括黎巴嫩及其他地區）實施停火，即刻生效。」

    約三小時後，納坦雅胡辦公室發布僅以英文撰寫的聲明表示：「以色列支持川普總統暫緩攻擊伊朗兩週的決定，前提是伊朗立即開放海峽並停止對美國、以色列及區域內各國的所有攻擊。」聲明也說，以色列也支持美國確保伊朗不再構成核子、飛彈及恐怖威脅的努力，並強調「兩週停火協議不包括黎巴嫩」。以色列軍方表示，已停止在伊朗境內的軍事行動，但將持續打擊黎巴嫩境內的真主黨。

    以色列時報報導，在停火宣布後，以色列反對派領袖嚴厲抨擊納坦雅胡，指責他未能確保以色列所提出的戰略目標。反對黨領袖拉皮德表示，納坦雅胡應為以色列史上最嚴重的「外交災難」負責，並警告這場戰略損害將需要數年才能修補。

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