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    美戰爭部長稱徹底摧毀伊朗國防工業 迫使德黑蘭「乞求停火」

    2026/04/08 23:06 國際新聞中心／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯指出，伊朗的武器工廠已化為廢墟，軍隊失去作戰能力，被迫「乞求停火」。（路透）

    美國戰爭部長赫格塞斯指出，伊朗的武器工廠已化為廢墟，軍隊失去作戰能力，被迫「乞求停火」。（路透）

    歷經40晝夜的戰火後，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日向媒體強調，伊朗的武器工廠已化為廢墟，其軍隊未來數年將失去作戰能力，最高領袖也受傷毀容，被迫「乞求停火」。

    在美國總統川普7日晚間宣布暫停攻擊伊朗後，赫格塞斯在五角大廈召開記者會，與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）共同向媒體說明軍事行動的成果。

    赫格塞斯表示，在川普設定的最後期限前發動的最後一波空襲，已「徹底摧毀伊朗的國防工業基礎」。儘管伊朗仍可發射庫存武器，但已無法製造武器來進行補充。

    赫格塞斯表示，如果德黑蘭7日不接受停火條件，美國已準備好對發電廠、橋梁與能源基礎設施發動空襲，「這些是他們無法防禦、實際上也無法重建的目標。這將花費他們數十年的時間。」

    凱恩證實，有13名美軍在這場戰爭中陣亡。整個地區的總死亡人數超過5000人，其中包括1600多名伊朗平民，以及黎巴嫩至少1497人。到了開戰第6天，美軍已耗資約127億美元（約4031億台幣），另有2000億美元的追加預算請求正待國會審理。

    赫格塞斯也提到，根據停火條件，伊朗「不應持有」的任何核材料都將被移除，包括鈾庫存，但伊朗的官方說法並未提及這項條件。

    赫格塞斯說，伊朗將「自願交付給我們」，「我們會拿到手、帶走、運出去，如果必須自行採取其他行動，例如之前的『午夜重錘行動』（Operation Midnight Hammer），我們也保留那種可能性」。他指的是美國去年6月對伊朗核設施的轟炸行動。

    至於能源運輸要道荷姆茲海峽，凱恩被問到海峽是否已開放時，他回答：「根據外交協商，我認為是這樣。」

    赫格塞斯也說，「已經達成協議並公布的是，海峽是開放的」，「我軍正在監控，他們的軍隊也在監控，但商業活動會持續進行」。

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