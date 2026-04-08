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    首頁 > 國際

    中國居間調停 阿富汗、巴基斯坦同意避免衝突升級

    2026/04/08 22:07 國際新聞中心／綜合報導
    神學士安全人員 4月6日在阿富汗首都喀布爾巡邏。巴基斯坦與阿富汗在烏魯木齊參加由中國斡旋的一週談判後，雙方同意不升高衝突。（ 歐新社）

    神學士安全人員 4月6日在阿富汗首都喀布爾巡邏。巴基斯坦與阿富汗在烏魯木齊參加由中國斡旋的一週談判後，雙方同意不升高衝突。（ 歐新社）

    中國官方8日說，在中國主導的會談下，阿富汗與巴基斯坦已同意避免武裝衝突升級，「探討全面解決方案」。雙方數週來的跨境戰事已造成數百人喪生。

    中國外交部發言人毛寧8日在北京例行記者會上指出，中國、阿富汗與巴基斯坦三國代表在4月1日至7日，於新疆烏魯木齊舉行了一週的非正式會議。各代表團在「積極氛圍中進行了坦誠與務實的討論」。

    毛寧說，阿富汗與巴基斯坦承諾「將盡快解決彼此分歧，實現雙邊關係正常化，並同意不採取任何可能導致局勢升級或複雜化的行動」。三方也同意繼續對話，探討全面解決雙邊問題的方案，並釐清了需要處理的核心與優先事項。她補充說，三方均承認「恐怖主義是影響雙邊關係的核心問題」。

    伊斯蘭馬巴德當局指控阿富汗窩藏進行跨境攻擊的武裝分子，特別是「巴基斯坦神學士運動」（TTP），此說法遭到阿富汗神學士政府否認。TTP雖與2021年美軍撤離後接管阿富汗的阿富汗神學士不同，但彼此結盟。衝突在2月底急遽升溫，巴基斯坦發動空襲後，阿富汗展開地面攻勢，伊斯蘭馬巴德更宣布進入「公開戰爭」狀態。3月16日，巴基斯坦對喀布爾一家醫院的空襲造成數百名平民死亡，引發國際譴責。

    儘管在會談期間，阿富汗仍指控巴基斯坦多次越境砲擊。聯合國阿富汗人道事務協調辦公室指出，衝突已導致約9.4萬人流離失所。

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