10小時峰迴路轉 伊朗停火埋「陷阱」恐讓川普吃悶虧

德黑蘭街頭的反美壁畫。（歐新社）

美國和伊朗7日在美國總統川普定出的通牒期限截止前，同意停火2週，交換德黑蘭在此期間重新開放荷姆茲海峽航運。這項協議給雙方多一點時間可達成更可長可久協議結束戰爭。不過，學者提醒，伊朗對停火協議的說法，可能使川普形同對伊朗重大讓步。

川普在美東時間7日上午8時06分才對伊朗發出最後通牒，警告若不在他定出的期限前開放荷姆茲海峽，「一個文明將在今夜整個毀滅」；10小時26分鐘後，川普態度大幅改變，解除了這項威脅。

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川普在同日晚間6時32分發文表示，與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）談話後，在2人要求下，「在伊朗同意完全、立即且全面開放荷姆茲海峽為前提下，我同意暫停轟炸和攻擊伊朗2週」，且是「雙邊停火」。川普表示，已經收到伊朗提出的10點提議，相信這是進行談判的「可行基礎」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）隨後代表最高國家安全委員會發表聲明，也宣布，若對伊朗的攻擊暫停，有2週期間「經與伊朗武裝部隊協調下」，可安全通過荷姆茲海峽，伊朗武裝部隊將停止其「防禦性質行動」。

川普未透露伊朗10點提議內容，不過，根據伊朗官方媒體發布的最高國家安全委員會聲明，伊朗要求永久結束這場戰爭和任何針對伊朗代理團體之攻擊，制定一套正式協定，確保伊朗對通行荷姆茲海峽的監管角色，接受伊朗有權提煉濃縮鈾，解除所有制裁和美國戰鬥部隊撤出中東等。

《彭博》8日報導，儘管停火2週暫緩一場危機，但是未解決川普所提出限制伊朗核武、飛彈或無人機發展計畫此一要求，也沒有跡象顯示，美國準備滿足伊朗尋求達成永久協議並且解除制裁。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）向《彭博電視台》（Bloomberg TV）表示，美國和伊朗都宣稱停火為「勝利」，但是雙方對戰爭徹底結束所定出的要求有顯著差異，「伊朗說未來2週將允許自由通過荷姆茲海峽，但是在與伊朗武裝部隊協調下，若美國同意這一點，這會是向伊朗一大讓步」。

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