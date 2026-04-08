稱美國獲「壓倒性勝利」 赫格塞斯：用不到10％兵力瓦解伊朗軍隊

在美國總統川普同意與伊朗達成2週的停火後，美國戰爭（國防）部長赫格塞斯7日在五角大廈召開記者會指出，美國僅動用全部作戰力量的不到10%，就對伊朗取得決定性的軍事勝利。（美聯社）

《福斯新聞》報導，在美國總統川普同意與伊朗達成2週的停火後，美國戰爭（國防）部長赫格塞斯7日在五角大廈召開記者會指出，美國僅動用全部作戰力量的不到10%，就瓦解了世界上規模最大的軍隊之一，美國因此對伊朗取得「決定性的軍事勝利」。

赫格塞斯指出，美國戰爭部已經成功削弱了伊朗的軍事實力，「今天早上，對世界和平來說是個重要的日子。伊朗希望和平到來。他們已經受夠了。『史詩怒火行動』是一場歷史性的、壓倒性的勝利，1場暢快淋漓的勝利」。

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赫格塞斯說：「我們的1個作戰司令部─中央司令部，不到40天僅動用了美國全部作戰力量的不到10%，就瓦解了世界上規模最大的軍隊之一。事實證明，這個世界上最大的恐怖主義國家贊助者完全沒有能力保衛自己、自己的人民或自己的領土。」

赫格塞斯表示：「我們只動用了部分兵力，伊朗就遭受了毀滅性的軍事失敗。美國軍隊與以色列夥伴一同，按計畫、按時完成了每個目標，完全按照從一開始就制定的方案執行。」

川普7日接受《法新社》訪問，當被問及與伊朗達成停火後，他會宣稱勝利嗎？川普回應說：「完全且徹底的勝利，百分之百。完全沒問題，毫無疑問。」

不過，根據伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）發 布的聲明，伊朗也表示已取得重大勝利，並迫使美國接受伊朗的10點方案。

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