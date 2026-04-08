全紅嬋遭集體霸凌還被罵「母豬」 中國國家體育總局發聲被酸爆！

中國女子跳水運動員全紅嬋。（路透）

中國奧運史上最年輕三金得主、知名跳水運動員全紅嬋近日驚爆遭集體霸凌，加害者包括多名中國現役國手、官媒《央視》的記者和國際裁判，消息一出引爆中網怒火。今天（8日）中國國家體育總局發聲，宣稱將徹查此事，卻遭中國網友酸爆。

最近中網瘋傳多張微信群組的截圖，流出相關對話的是一個名叫「水花征服者聯盟」的群組，據悉該群組的成員長期對全紅嬋進行惡毒的人身攻擊，包括羞辱她是「母豬」。而群組成員包括陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等現知名跳水健將，還有央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅及運動員的家屬。

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這件事敗露之後引爆輿論怒火，今天中官媒《新華社》報導全紅嬋所屬的「廣東二沙體育訓練中心」聲明，聲稱已在第一時間向公安機關報案，「全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，我中心表示嚴重關切，並堅決反對。」

「運動員是國家的寶貴財富，是體育精神的踐行者與傳播者，以任何名義對運動員及其家屬進行惡意中傷、侮辱謾罵、傳播虛假信息的行為，均已超過法律與道德底線。這種行為不僅嚴重干擾了運動員的正常訓練和生活，更破壞了公平、健康、向上的體育生態。我中心堅決反對任何形式的網絡暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋通過法律手段依法維護自身權益。我中心將聯合相關部門，通過法律途徑堅決追究網暴者責任。」

中國國家體育總局游泳管理中心也火速發聲，宣稱已與廣東省體育局相關部門聯合開展調查工作，堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，「不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」

不過無論是二沙體育訓練中心還是體育總局，都呼籲網友「不要參與傳播不實信息」，加上聲明全文未提群組成員陳芋汐、昌雅妮等人，讓中國網友們相當不滿，開酸官方又想「大事化小、小事化無」。

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