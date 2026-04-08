亞洲首創！南韓政府狠砸7千萬 7月起公共設施免費提供衛生棉

性別平等家族部宣布，將自今年下半年（7月）起啟動「公共衛生棉Dream」試辦計畫，預計投入約30億韓元來實施；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

南韓由於衛生棉價格高昂引發爭議，南韓性別平等家族部宣布，將自今年下半年（7月）起啟動「公共衛生棉Dream」試辦計畫（以下簡稱公共衛生棉計畫），不論所得高低，所有女性皆可免費使用衛生棉，預計投入約30億韓元（約新台幣7100萬元）預算，也是亞洲第一個無條件補助全部女性生理用品的國家。

綜合媒體報導，性別平等家族部於10日在國務會議中報告指出，今年下半年將於全國10個基礎地方自治團體推動該計畫，在居民中心、保健所、圖書館及福利機構等公共設施設置衛生棉，供所有女性免費取用。

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目前南韓政府針對9至24歲弱勢女性青少年，提供每人每月約1萬4000韓元（約新台幣332元）的代金券形式補助，用於購買衛生棉。而此次公共衛生棉計畫，則將支援對象擴大至所有女性，並將補助方式由代金券轉為直接於公共設施提供實體產品。性別平等家族部相關人士表示，「在綜合考量配送等方式後，最終選擇採取公共設施設置的模式」，原有的代金券制度也將持續進行。

該政策是南韓總統李在明去年12月指出衛生棉價格過高問題後所提出的後續措施。政府預計投入約30億韓元（約新台幣7100萬元）預算推動此試辦計畫，若明年轉為正式實施，將由中央與地方政府共同分擔經費。

此次政策的一大變化，在於將過去未納入補助的族群納入考量。性別平等家族部指出，即便非低收入族群，仍有不少女性對以高價產品為主的生理用品感到負擔，形成政策上的「灰色地帶」。根據內部調查，對「生理用品普遍補助」表示贊成者達71%，支持「公共設施免費提供衛生棉」的比例也達61%。

在產品規格方面，公共衛生棉預計將從一般純棉產品中選定。當日國務會議公開的參考資料顯示，將以「貼式、純棉、一般吸收體」的中型或大型產品為主，價格可能略低於目前平均單片約241韓元（約新台幣5.71元）的市場價格。

性別平等家族部表示，在供應商選定過程中，將兼顧公共政策象徵意義與產品安全性。同時，南韓食品醫藥品安全處也在會議中表示，針對市面上出現的「100韓元（約新台幣2.37元）衛生棉」等低價產品，將加快安全性檢測程序。

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