密使穿梭斡旋、伊朗最高領袖拍板 川普最後通牒逼出停火協議

在美伊宣布停火2週之後，美國空軍的B-1B轟炸機8日停留在英國費爾福德空軍基地的跑道上。（路透）

在局勢瀕臨全面戰爭邊緣之際，美國與伊朗於最後關頭達成停火協議。這項協議被認為是在美國總統川普發出「文明一夜毀滅」威脅後的談判結果。根據美國網路媒體Axios引述知情人士8日報導，美伊軍事行動一度進入倒數計時，但幕後外交管道始終未曾中斷。真正關鍵的決策，來自伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼。

據了解，穆吉塔巴因面臨暗殺威脅而處於高度隱匿狀態，甚至透過傳遞紙條的方式與核心幕僚溝通。在極端安全壓力下，他親自拍板授權談判代表接受停火方案，成為整場危機的轉折點。知情官員指出：「沒有他的最終批准，這項協議根本不可能出現。」

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伊朗外交體系承受巨大壓力

伊朗外交體系在此過程中承受巨大壓力。外長阿拉奇需同時對外談判、對內說服強硬派，特別是革命衛隊高層；中國亦曾私下建議伊朗尋求脫身之道，避免局勢失控。

消息人士指出，停火協議誕生前24小時，局勢極為混亂且高壓。美方特使魏科夫在復活節期間收到伊朗提出的10點建議後十分憤怒，痛斥是「大災難」，談判幾近破裂。隨後在關鍵時刻，透過巴基斯坦牽線，再加上埃及與土耳其3國外交管道全面動員，在美伊之間來回穿梭斡旋，試圖縮小分歧。

在此同時，美國鷹派陣營積極遊說白宮拒絕停火，川普也持續對外釋放強硬訊號，使外界一度判斷協議將破局。最終，雙方同意為期2週的臨時停火方案，並提交穆吉塔巴定奪。局勢也一直等到川普在社群媒體發文確認接受協議，才真正明朗。

據報導，川普發文前曾與以色列總理納坦雅胡及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾通話確認。命令發布後約15分鐘，美軍接獲停止行動指令。伊朗方面跟進表態，承諾遵守停火，外長阿拉奇同意開放荷姆茲海峽給「和伊朗武裝部隊協調」的船隻通行。

戰火暫歇但非長期解決方案

儘管戰火暫歇，但此協議並非長期解決方案。首先是最關鍵的荷姆茲海峽航運問題。伊朗雖承諾開放航道，但附加「須與伊朗軍方協調」的條件，埋下不確定因素。其次是以色列納坦雅胡政府是否真的願意停火。納坦雅胡已要求川普保證後續談判必須納入三項核心條件：伊朗終止核物質發展、停止鈾濃縮，以及放棄彈道飛彈能力。

美國副總統范斯預計將率團前往巴基斯坦展開後續談判，這將是范斯從政生涯以來的最大任務，鑑於雙方立場差距仍大，不排除戰爭再起的可能性。與此同時，美國戰爭部長赫格塞斯與白宮發言人李威特預計召開記者會，強調正是川普的極限施壓策略，才迫使伊朗回到談判桌，以反擊輿論的批評。

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