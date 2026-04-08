美士官新婚妻在軍營被ICE抓走 理由是她未滿2歲時非法入境

美軍士官新婚妻子在軍營被ICE抓走，理由是她2005年20個月大時非法入境。美軍示意圖。（路透）

美國移民和海關執法局（ICE）再傳爭議，美軍23歲士官布雷克（Matthew Blank）近來和22歲宏都拉斯裔女子阿爾瓦拉多（Annie Yaritza Ramos Alvarado）結婚，孰料ICE卻前往軍營抓走阿爾瓦拉多且準備驅逐出境，理由是她2005年20個月大時非法入境。

據《路透》報導，布雷克、阿爾瓦拉多和家屬們，本月2日在路易斯安那州陸軍基地波爾克堡（Fort Polk）會合，將阿爾瓦拉多登記為軍眷並幫她搬家到基地裡，怎知ICE當天就來抓人。

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美國國土安全部發言人表示，ICE在阿爾瓦拉多試圖進入軍營時將其逮捕，因為她在2005年未滿2歲時非法入境，沒有合法身分可以留在美國。阿爾瓦拉多隨後在7日獲釋，但被戴上電子鐐銬進行監控，美政府還準備對她展開驅逐程序。

ICE是川普政府打擊、驅逐移民的核心單位，但遭到人權團體的大量譴責，直指ICE侵犯了言論自由和程序權利，並引發了加劇種族歧視的隱憂。

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