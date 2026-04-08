李貞秀質詢續唱獨角戲 劉世芳站備詢台不答話

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀持續唱獨角戲質詢。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會今（8日）排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀，請內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台備詢，劉、王兩人步上備詢台但不答話。李貞秀持續唱獨角戲質詢，見劉世芳、王曉麟都未回應，李貞秀自問自答要求書面回應。

劉世芳表示，昨天行政院長卓榮泰接受立法院會質詢時提到，行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委在立法院備詢，這是行政院對憲法的忠誠遵守，卓院長上台也是基於對立法院長韓國瑜主持議事的尊重。

請繼續往下閱讀...

劉世芳強調，站在對面的李貞秀女士並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，完全並不符合兩岸人民關係條例、國籍法的規定，落實對中華民國的單一效忠，李女士無法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府而不是台灣政府。

民進黨內政委員會委員王美惠、張宏陸、黃捷、李柏毅則在桌上擺放「任公職禁止雙重國籍 藍白應解職未解職」看板表達意見。

李貞秀昨天首度在立法院會質詢，行政院長卓榮泰說，「李貞秀女士」並未依法放棄中國戶籍與國籍，不能完備程序、當然不是中華民國的立委，行政院也沒有義務答話。最後李貞秀獨自站在質詢台上發言，卓榮泰及內閣官員都未上台備詢。劉世芳今日備詢前受訪表示，昨天立法院會卓榮泰、韓國瑜的態度，就是今天回答李貞秀女士的態度。

對於李貞秀詢問，「請問劉部長，陸配是外國人嗎？」劉世芳站在備詢台，並未回答；李貞秀再問，「沒辦法回答是不是，中華民國修憲了嗎？」劉仍未回答。李貞秀改問中選會人事案問題，王曉麟一度欲回答，但手碰到麥克風又推開、後退。

李貞秀見狀表示，「中選會是獨立機關耶」；會議主席、國民黨召委廖先翔說，「尊重每一位備詢官員發言的權利」。李貞秀酸說，「所有國人都在看，今天中選會變成民進黨的中選會了嗎？中選會不是要維持行政中立嗎？」

李貞秀又喊說要時間暫停、程序發言；廖先翔回應，詢答結束之後才有程序發言。李貞秀說，「那我要怎麼主張我的權利？我的當選證書是他們發給我的」；廖先翔又說，現在已經在詢答當中了，並表示，每一位行政官員無論是否有發言、沉默，都是一種意見的表達，尊重每一位官員發言的權利。

隨後李貞秀持續唱獨角戲質詢，詢問今天內政委員會排審公職人員選舉罷免法修法，內政部的立場是什麼，但她搞不清楚主管機關，又改口說要問中選會，之後諸多問題李貞秀見劉世芳、王曉麟都未回應，李貞秀自問自答要求書面回應。

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀，請內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台備詢，劉、王兩人步上備詢台但不答話。（記者塗建榮攝）

民進黨內政委員會委員王美惠、張宏陸、黃捷、李柏毅則在桌上放「任公職禁止雙重國籍 藍白應解職未解職」看板表達意見。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法