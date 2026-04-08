悼彭明敏辭世4週年 扁爆：彭選1996總統拒10億搓圓仔湯

總統府前資政彭明敏（右）生前與前總統陳水扁合影。（取自陳水扁社群）

總統府前資政彭明敏教授於2022年4月8日過世，享耆壽99歲，今（8）日前總統陳水扁在臉書發文悼念最崇拜的台灣民主前輩，並透露彭明敏於1996年參選總統時，有神秘人士開價要給彭10億元（分前金、後謝）搓圓仔湯、要求退選，但彭沒有接受，彭明敏代表的就是台灣人的風骨與精神。

陳水扁表示，依稀記得彭資政在阿扁落難時，特地到台北土城鬼地方探監並帶來彭的新書《逃亡》，彭資政嚴正規勸說：「壓力很大，不能投降，不能求饒。你代表的不只是你個人，而是代表台灣人的風骨與精神。」

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有台獨教父之稱的彭明敏，因發表《台灣人民自救宣言》被捕前夕，與前總統李登輝還一起用餐，後來選擇與李走不同的路，彭明敏在美國為台灣民主所做所為，曾被李前總統批評：「彭明敏都無進步」。

陳水扁說，1990年「國是會議」召開，彭明敏因通緝令未撤銷而婉拒，1992年結束23年的逃亡生涯，李前總統要跟彭見面，並要求彭進入官邸的車窗先以黑布遮住，彭明敏以沒有尊嚴拒絕會面。

1996年，彭明敏代表民進黨參選我國總統，陳水扁爆料稱，當時有神秘人士向彭明敏開價，若退選總統可以先給5億元；另外5億元再商量，彭當然不會接受這種國民黨搓圓仔湯的做事典型，這就是彭明敏所代表的「台灣人風骨與精神」，偉哉，彭資政。

陳水扁說，在彭辭世的前1年，北上與彭資政進行1場世紀對話，那時彭的健康狀況已經不行，但仍強撐著不適身體、完成生前最後1場公開訪問。

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