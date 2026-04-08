鄭麗文中山陵祭文用「民國紀年」開頭 以中華恢復、民國創立帶入中華民國

國民黨主席鄭麗文訪中。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今上午率國民黨大陸訪問團至南京中山陵拜謁國民黨總理、國父孫中山先生。由國民黨發言人江怡臻念誦祭文，祭文中以「民國紀年」開頭（一百十五年四月八日），文中並以「中華恢復，民國創立」帶入中華民國，並點出「民族、民權、民生」及憲法，象徵國父提出的三民主義為中華民國憲法奠基。結尾則強調「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。

祭文全文如下：

維民國一百十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：

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洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。

中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。

先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。

吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。

伏祈靈鑒

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