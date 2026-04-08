國民黨「和平躺平」影片惹議 趙曉慧：台灣已成全球戰略關鍵

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨最近發了一支影片「和平才能躺平」，引發許多批評，有人質疑國民黨「擺爛」。對此，作家趙曉慧表示，台灣的第一島鏈戰略位置，無可取代，台灣，已經不是「棋子」了，早已升格為「棋手」，鄭麗文的「躺平」主張，無非就是讓台灣從站著下棋的棋子，自廢武功「躺」回去棋盤當魚肉，台灣人，要不要這麼傻？

趙曉慧在臉書PO文表示，世界最頂尖的算力晶片都靠台灣獨家供應，輝達 NVIDIA H200、B200 系列，幾近 100% 依賴台積電的 4 奈米與 3 奈米製程，以及關鍵的 CoWoS 先進封裝技術，台灣儼然是 AI 時代的「世界總開關」，如果台灣晶片出口中斷一年，全球經濟損失估計將超過 10 兆美元，災情比 2008 金融海嘯、2020 肺炎疫情還嚴重。

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趙曉慧分析，台灣的第一島鏈戰略位置，無可取代，全球近 50% 的貨櫃輪都要通過台灣海峽，包括鐵礦砂、煤礦與液化天然氣等國安級戰略物資，日本 30% 的能源、韓國 25% 的貿易也靠台灣海峽流動，台灣海峽海底更佈滿連接歐美與亞洲的數據電纜，台灣儼然是 「世界經濟的主動脈」，影響力牽一髮動全身。

趙曉慧指出，台灣是全球民主價值鏈的一環，雖然被《經濟學人》封為「地球上最危險的地方」，每天承受中共的文攻武嚇，但展現驚人的民主韌性，是全球民主國家不可或缺的民主夥伴，為世界供應沒有後門程式的乾淨晶片，不會助紂為虐成為迫害人權的凶器，美國川普政府不再提供全球免費的軍事服務，各國都要自費，這提供台灣龐大的軍火商機，台灣善用在 AI 晶片、低軌衛星通訊、精密加工等完整供應鏈優勢，有機會穩坐「軍工二線生產基地」，為全球供應「非紅」軍事武器裝備，包括無人載具（機、艇）、飛彈（防空、反艦、地對地巡弋）、高端艦艇與航太。

趙曉慧續指，台灣已不是任人宰割的「棋子」，也不是活在美中兩強中間的夾心餅乾，台灣本來就是親美國家，中國經濟衰退之後，經濟改吃美國商機，是川普政府「美國再次偉大」歷史大計的合夥人，你欺負台灣，台灣就可以修理你。南非、南韓配合中共演出「衝康」台灣，我就回敬限制晶片出口，台灣將迎來三十年的 AI 黃金盛世時代，結果冒出一個鄭麗文，自我降格跑去跪北京，說要為兩岸謀求和平，讓台灣享受「躺平」的舒服日子，這對中共來說簡直是求之不得的禮物，有一個女版吳三桂，自己把大門打開。

趙曉慧說，國民黨先廢掉台灣的軍事自主實力，從軍事「美式 + AI 化 」退回老舊的黃埔軍魂時代，再廢掉台灣龐大的軍事科技生產商機，再摧毀台灣的民主價值，讓你生產的晶片、二線軍火不再「乾淨」，被美國川普政府帶頭封殺，成為全球的黑名單，人人避之惟恐不及，接著是台灣被中國「內政化」，從美國「MAGA」的合夥人變成美國的敵人，地緣政治戰略位置不再是美國的第一島鏈，而是變成北京向鄰國擴張的灘頭堡，這只會引來美國、日本、菲律賓等八國聯軍的圍剿，幫北京擋子彈。

趙曉慧直言，如果讓鄭麗文得逞，一一廢掉台灣的王牌籌碼，台灣真的「躺平」了，經濟上熄火、軍事上烽火連天、體制上民主被毀關進鐵幕，「棋手」與「棋子」的差別在哪裡？棋手是站著下棋，棋子是躺在棋盤上任人擺布，鄭麗文的「躺平」主張，無非就是讓台灣從站著下棋的棋子，自廢武功「躺」回去棋盤當魚肉，台灣人，要不要這麼傻？

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