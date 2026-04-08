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    首頁 > 政治

    林佳龍親交特使國書 與馬紹爾總統海妮合切蛋糕祝邦誼長存

    2026/04/08 11:30 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍出訪友邦馬紹爾群島共和國，親自遞交特使國書予總統海妮（Hilda C. Heine）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍出訪友邦馬紹爾群島共和國，親自遞交特使國書予總統海妮（Hilda C. Heine）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍現正率團訪問馬紹爾群島共和國，行程十分緊湊。昨（7）日下機後，前往馬紹爾國父卡布亞（Amata Kabua）故居謁陵，隨即赴總統辦公室向總統海妮（Hilda C. Heine）遞交特使國書，訪團並出席海妮總統主持之歡迎晚宴，雙方一同切下蛋糕，祝福兩國友誼長存、歷久彌堅。

    林佳龍表示，抵達馬紹爾群島後，依循當地傳統，前往馬紹爾國父卡布亞故居謁陵獻花，表達最深敬意。隨後前往國際會議中心海妮總統辦公室，在代表團與馬國內閣成員見證下，向海妮總統遞交特使國書，並拜會酋長院主席柯良禮（Lanny Kabua），晚間全團並出席由海妮總統主持的歡迎晚宴。

    林佳龍轉述，海妮總統強調高度重視台馬之間的深厚邦誼，並期待雙方持續深化各領域合作。林佳龍也感謝馬紹爾政府在海妮總統領導下持續拓展雙邊合作面向，使兩國人民共享更多福祉，並盼藉此行進一步深化雙方在貿易與投資等領域連結，促成更多具體合作成果。

    林佳龍指出，海妮總統4月6日剛過完生日，由於她出生於兔年，林佳龍特別準備兔子造型的項鍊致贈祝福；海妮則回贈以椰樹纖維編織而成的傳統工藝品，並特別向他介紹，這塊布過去可作為裙裝穿戴，如今則已成為馬紹爾最具代表性的傳統工藝之一。

    林佳龍另指出，去（2025）年馬國國會大廈不幸遭逢祝融，付之一炬。台灣與美國攜手出資，協助馬國新國會大樓興建。結束拜會海妮總統後，林佳龍並與國會議長瓦西（Brenson Wase）前往新建國會大樓工地視察，期待工程順利完工。

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