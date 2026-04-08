面試逼「辱爆金正恩」北韓特工當場敗走！網歪樓：講習包子也行

社群平台瘋傳疑似北韓IT特工面試的畫面。（擷取自x帳號@tanuki42_）

北韓「影子IT大軍」偽造身份入職、滲透歐美主要企業案例日益增多，已成一場跨國網絡戰。有人近日在社群平台分享如何在面試中讓這些「北韓特工」露餡的方法，只見面試官在線上面試時，令對方「辱罵一下金正恩」，疑似北韓間諜的求職者當場愣住，最後更索性中斷面試。

綜合媒體報導，北韓為規避國際制裁並賺取外匯發展核武，派遣大量IT人員偽裝身分向全球企業求職，他們利用人工智慧（AI）接受遠端面試或盜用領英（LinkedIn）帳戶入職後，假裝居家辦公賺取薪資，甚至竊取金融資產等。美國司法部曾表示，在2020至2024年間，北韓特工透過遠端工作滲透了300多家美國企業。IBM X‑Force與Flare Research共同撰寫的報告顯示，這些IT工作者每年可為平壤創造約5億美元收益。

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一段在社群平台瘋傳的影片顯示，一名亞裔求職者在線上面試中，以生硬英語形容「北韓在我的國家旁邊」，可是當外國面試官要求他說出「Kim Jong-un is a fat ugly pig」（金正恩是一隻又胖又醜的豬）等，以測試他是否為帶政治目的的北韓人，這名求職者熟練地回答了其他技術性提問，但對這一要求卻露出慌張神情，始終保持沉默，隨後結束了線上面試。

這句話為何這麼有威力？在北韓，侮辱最高領導人屬於重罪，不少外國企業近年將這類言論視為識別北韓滲透者的「最後防線」。有網友說，目前尚未看過敢辱罵金正恩的北韓特工，認為這是非常有效的測試手段；還有網友獻計，建議面試官令求職者對著金正恩的照片吐口水、比中指等羞辱動作。

更有網友歪樓，稱同樣判斷是不是中共「大外宣」，「讓他發一句習包子是個豬頭，不敢發大概率就是大外宣。」

此前，澳洲新聞節目《60 Minutes Australia》也曾介紹類似案例。一名亞裔求職者聲稱自己畢業於紐約大學、現居矽谷，卻無法準確回答關於紐約地理的提問，尤其，對於「知道金正恩嗎」等提問，他回答「完全不知道」。

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