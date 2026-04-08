20年老樹毀了！上海女子為拍照壓垮櫻花樹 現場遊客全傻眼

中國上海一名女子爬上櫻花樹，導致樹木不堪負荷而倒塌。（本報合成，擷取自微博）

中國上海顧村公園目前正值櫻花盛開期，吸引大批遊客。不料，6日下午一名女子為了拍攝美照，竟無視規定攀爬櫻花樹，導致一棵培育超過20年的櫻花樹當場不堪重負、根系斷裂倒地。畫面曝光後引發輿論撻伐，網友紛紛譴責其「沒素質」。

綜合中媒報導，事發於上海寶山區顧村公園外環林帶的公共區域。目擊者指出，該女子是為了拍照而爬上櫻花樹，甚至將電動車隨意停在樹旁。當她好不容易爬上去後，整棵樹便歪倒在地，在場眾人瞬間傻眼，落花更鋪滿地面，景觀毀於一旦。

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園方負責人表示，這棵櫻花樹胸徑達18至20公分，需培育20年以上才能長成，目前雖已扶起修剪，但因根系斷裂，能否存活仍是未知數。上海寶山區警方與綠化部門介入調查後，已循線找到涉事女子。據悉，該女子為外來務工人員，經相關單位聯合約談後，當事人已承認錯誤並表示願意賠償。

針對此類不文明行為，不少網友呼籲管理部門應加大巡查力道，並建議將違規者納入「遊園黑名單」或進行罰款，以儆效尤。園方也呼籲，美好的風景源於對自然的尊重，春日美景需要遊客共同守護，切勿為了個人自拍而破壞公物。

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