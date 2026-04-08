為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    20年老樹毀了！上海女子為拍照壓垮櫻花樹 現場遊客全傻眼

    2026/04/08 11:33 即時新聞／綜合報導
    中國上海一名女子爬上櫻花樹，導致樹木不堪負荷而倒塌。（本報合成，擷取自微博）

    中國上海一名女子爬上櫻花樹，導致樹木不堪負荷而倒塌。（本報合成，擷取自微博）

    中國上海顧村公園目前正值櫻花盛開期，吸引大批遊客。不料，6日下午一名女子為了拍攝美照，竟無視規定攀爬櫻花樹，導致一棵培育超過20年的櫻花樹當場不堪重負、根系斷裂倒地。畫面曝光後引發輿論撻伐，網友紛紛譴責其「沒素質」。

    綜合中媒報導，事發於上海寶山區顧村公園外環林帶的公共區域。目擊者指出，該女子是為了拍照而爬上櫻花樹，甚至將電動車隨意停在樹旁。當她好不容易爬上去後，整棵樹便歪倒在地，在場眾人瞬間傻眼，落花更鋪滿地面，景觀毀於一旦。

    園方負責人表示，這棵櫻花樹胸徑達18至20公分，需培育20年以上才能長成，目前雖已扶起修剪，但因根系斷裂，能否存活仍是未知數。上海寶山區警方與綠化部門介入調查後，已循線找到涉事女子。據悉，該女子為外來務工人員，經相關單位聯合約談後，當事人已承認錯誤並表示願意賠償。

    針對此類不文明行為，不少網友呼籲管理部門應加大巡查力道，並建議將違規者納入「遊園黑名單」或進行罰款，以儆效尤。園方也呼籲，美好的風景源於對自然的尊重，春日美景需要遊客共同守護，切勿為了個人自拍而破壞公物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播