企圖殺害伊朗流亡王儲支持者 5名青少年在瑞典受審

5名青少年今（8）日在瑞典法庭受審，他們被指控在瑞典南部企圖謀殺支持伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維的伊朗人。圖為芮沙．巴勒維。（美聯社）

5名青少年今（8）日在瑞典法庭受審，他們被指控在瑞典南部企圖謀殺持不同政見的伊朗人科甚諾德（Arvin Khoshnood）。科甚諾德是伊朗末代國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的支持者，他認為此襲擊是由1個犯罪團夥受伊朗當局指使而策劃的。

根據《法新社》報導，檢方稱其中1名被告2025年9月2日持刀按響科甚諾德位於瑞典南部城市馬爾默（Malmo）的家門鈴。當科甚諾德的妻子開門時，被告問她先生是否在家。起訴書指出，當時在屋內的科甚諾德躲了起來，並立即報警。

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檢方表示，該青少年是被同案被告透過加密通訊軟體招募的，他們承諾如果他殺害科甚諾德，就會支付報酬。

據稱，3名被告和1名身分尚未確定的幕後主使者向他提供指示與刀具，並在他實施犯罪前與其協商了「合約」條款。

5名被告中有3人被控謀殺未遂，其餘2人被控共謀。

檢察官林塞爾（Per-Erik Rinsell）在1份聲明中指出，被告這些行為屬於「犯罪即服務」範疇，瑞典年輕犯罪分子接受與犯罪集團有關聯的人員的指使。

科甚諾德聲稱，他認為此次襲擊是由「狐步」（Foxtrot）所策劃。該組織是瑞典主要犯罪組織之一，據稱其領袖梅吉德（Rawa Majid）與伊朗政府有聯繫。

「狐步」近年來在瑞典策劃多起槍擊、爆炸和謀殺案。該組織與其他犯罪組織有個相同之處，即利用社群媒體招募未成年實施犯罪。

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