川普喊「一個文明將消失」 美籍教宗罕見出言譴責

史上首位美籍教宗良十四世。（路透）

針對美國總統川普在社群媒體發文表示「一個文明可能將徹底滅亡」，身為史上首位美籍教宗，良十四世7日對川普發出罕見譴責，直指威脅抹除伊朗整個文明的行為「絕對無法接受」。

綜合外媒報導，儘管良十四世並未直接點名川普，但其指涉對象已不言而喻。良十四世昨日晚間於義大利對記者表示：「眾所周知，今日出現了針對全體伊朗人民的威脅，這確實是無法接受的。」此番談話發表於川普宣布達成兩週停火協議的前數小時。良十四世補充道：「這無疑涉及國際法問題，但更是一個關乎全體人民福祉的道德問題。」

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川普早前曾威脅，若德黑蘭政府不允許商船安全通過荷姆茲海峽，將摧毀伊朗境內每一座橋樑與發電廠。由於蓄意破壞平民基礎設施為國際法所禁止，川普的威脅引發了民主、共和兩黨議員，以及聯合國官員與全球各界的廣泛譴責。

在就任教宗的首年，良十四世大多避免直接涉入美國政治，但他一貫呼籲停止美國與以色列對伊朗的攻擊，並要求重啟對話以解決衝突。他還尖銳地拒絕了川普政府內部某些人試圖將戰爭框架為基督教戰爭的企圖。

美國國防部長赫格塞斯曾於3月呼籲美國人「以耶穌基督之名」為戰鬥勝利及部隊安全祈禱。良十四世隨後警告，不可假借耶穌之名進行戰鬥，並表示耶穌「不會聽取發動戰爭者的祈禱，而是會拒絕他們」。

在上週復活節前的彌撒講道中，良十四世表示，基督徒的使命已被「統治慾望所扭曲，而這與耶穌基督的方式完全背道而馳」。

接著在復活節當天，他再次發出和平呼籲。良十四世對聚集在聖彼得廣場的數萬名信徒說：「在這個慶祝的日子裡，讓我們屏除一切衝突、統治與權力的慾望，並懇求上主將和平賜予這個飽受戰爭蹂躪的世界。」

川普原先為伊朗設定了週二晚間的最後期限，要求其開放荷姆茲海峽，否則將面臨毀滅。良十四世則力促外交解決，他於週二晚間表示：「回到談判桌吧，讓我們對話，以和平的方式尋求解決方案。」

數小時後，就在晚間8點期限屆滿前不久，川普宣布了停火協議的消息。川普並在社群媒體發文聲稱，關於伊朗與中東長期和平的最終協議已取得「極大進展」。

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