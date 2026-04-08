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    首頁 > 國際

    美伊停火2週！荷姆茲海峽將恢復通行 葉耀元點出5關鍵

    2026/04/08 12:30 即時新聞／綜合報導
    美國、以色列與伊朗衝突期間，從拉斯海馬北部望去荷姆茲海峽附近的波斯灣上有一艘貨輪。（路透資料照）

    美國、以色列與伊朗衝突期間，從拉斯海馬北部望去荷姆茲海峽附近的波斯灣上有一艘貨輪。（路透資料照）

    透過巴基斯坦協調，美國、伊朗同意暫時停火2週。伊朗外交部長阿拉奇指出，在2週期間內，透過與伊朗武裝部隊協調，並考量技術限制前提下，船隻將可安全通行荷姆茲海峽。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出5點分析，供外界參考與討論。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，終於真的有進展了。接下來5個觀察點如下：

    首先，伊朗是否在美中之間的立場上會願意跟美國走得更近，這對伊朗來說，對經濟的幫助遠大於跟中國繼續勾勾纏。再者，原油的開採上面，是否願意接受美資的進入。

    接下來美國除了撤除經濟制裁，還可以給伊朗什麼好處？此主要顯示在美國是否能確保以色列對周遭國家的態度。

    去核化的部分，大概是最難談好的項目。所以除非美國以及其他鄰近的盟友可以給出利多，否則應該很難談出什麼結果。

    最後，當然還有一個很大的變數，就是伊朗政權內部的改革派是否成功取得實權。如果是如此，則伊朗內部會更願意在經濟、石油、甚至是去核化上面跟美國合作，換取這一個派系的長存。

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    伊朗外交部長阿拉奇。（美聯社）

    伊朗外交部長阿拉奇。（美聯社）

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