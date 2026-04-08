漁民撈起「魚雷型」異物！印尼驚查是中國水下無人裝置

一名印尼漁民在該海域作業時，撈起一個外型酷似魚雷的異物，經當局初步鑑定，該裝置帶有簡體中文字樣與中國國企標記，疑似為中國製造的無人水下航行器。（取自印尼國安智庫Lembaga KERISX @LembagaKERIS）

印尼極具戰略價值的龍目海峽（Lombok Strait）近日驚見神祕水下裝置。一名印尼漁民在該海域作業時，撈起一個外型酷似魚雷的異物，經當局初步鑑定，該裝置帶有簡體中文字樣與中國國企標記，疑似為中國製造的無人水下航行器，引發印尼軍方高度關注。

綜合外媒報導，這起事件發生於6日上午10時許，印尼漁民阿里安托（Arianto）在吉利特拉萬安島（Gili Trawangan）以北約16公里處作業時，發現一個金屬物體在海面漂浮，隨即將其拖回岸邊並通報當局。

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經過初步檢查，該裝置呈現圓柱形，長度約3.7公尺、直徑70公分，機身配有尾翼，與常見的水下滑翔機或監控系統特徵吻合。引人注目的是，機身上印有簡體中文字符以及「CSIC」字樣。據悉，「CSIC」為中國船舶重工集團（China Shipbuilding Industry Corporation）的縮寫，該企業是中國主要的國有造船與國防技術開發商。

由於該物體外型敏感，印尼警方不敢大意，立即出動特種部隊與爆裂物處理小組到場，使用專門掃描儀器確認該裝置並無炸彈或放射性物質後，才解除現場封鎖。

目前該無人航行器已移交至馬塔蘭（Mataram）海軍基地進行進一步分析。雖然其確切功能尚待鑑定，但專家指出，此類平台通常用於蒐集海洋學研究、海底地形測繪等數據，在軍事上也能發揮環境偵察作用。

由於龍目海峽是連接太平洋與印度洋的重要戰略水道，中國無人裝置出沒於此高度敏感區域，已引起印尼當局與國際社會對區域情報蒐集行動的疑慮。

Senin （9/4/26）



Lombok - Penemuan benda asing yang diduga UUV di tengah laut sekitar Selat Lombok oleh nelayan. Benda asing ini infonya dievakuasi di pos AL Bangsal dan akan dibawa ke Lanal Mataram



Sumber : Ahmad Achend. pic.twitter.com/Goz2knyKzF — Lembaga KERIS （@LembagaKERIS） April 6, 2026

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