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    首頁 > 國際

    美將出手解決荷姆茲壅塞！川普：伊朗開始重建「要發大財了」

    2026/04/08 13:11 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普表示，美國會協助解決荷姆茲海峽壅塞問題，還表示未來將有更多積極的舉措，會賺很多錢，也稱伊朗可以開始準備重建了。（法新社）

    美國總統川普表示，美國會協助解決荷姆茲海峽壅塞問題，還表示未來將有更多積極的舉措，會賺很多錢，也稱伊朗可以開始準備重建了。（法新社）

    美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，原油價格應聲大跌，亞洲股市全面上漲，美國總統川普表示，今（8日）天是世界和平的大日子，說美國會協助解決荷姆茲海峽海運壅塞問題，還表示未來將有更多積極的舉措，會賺很多錢，也稱伊朗可以開始準備重建了。

    美國總統川普在台灣時間8日中午12點於「真實社群」（Truth Social）發文表示，今是世界和平的重要一天，伊朗以及其他人都受夠了，期望和平實現；川普指出，美國將協助處理荷姆茲海峽的交通壅塞問題，不過他並沒有說明細節。

    川普接著表示，未來將有更多積極的舉措，也會賺進大筆資金，他強調「伊朗可以開始進行重建」，但川普也暗示美軍不會立刻撤離，他說：「我們將運送各式各樣的物資，並且『待在那裡』確保一切順利進行。」

    最後川普強調他對和平充滿信心喊話：「就像我們在美國所經歷的一樣，這可能會成為中東的黃金時代！」

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