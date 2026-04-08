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    首頁 > 國際

    伊朗10點提案要求美國接受鈾濃縮 並解除所有制裁

    2026/04/08 09:32 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗今（8）日稱，旨在結束與美國戰爭的10點提案，要求美國接受其鈾濃縮計劃並解除所有制裁。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

    伊朗今（8）日稱，旨在結束與美國戰爭的10點提案，要求美國接受其鈾濃縮計劃並解除所有制裁。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

    中東衝突在巴基斯坦調解下停火2週，美國總統川普表示，已收到伊朗提出的10點提案，認為其為談判提供可行基礎。伊朗今（8）日稱，旨在結束與美國戰爭的10點提案，要求美國接受其鈾濃縮計劃並解除所有制裁。

    根據《法新社》報導，伊朗在1份聲明中指出，提案將要求伊朗繼續控制荷姆茲海峽，接受鈾濃縮計劃，並解除所有一級和二級制裁。

    該提案的其他關鍵要求包括，美國從中東撤軍，停止對伊朗及其盟友的攻擊，解凍被凍結的伊朗資產，讓聯合國安理會通過決議使所有達成的協議都具約束力等。

    伊朗最高國家安全委員會強調，通過決議將使所有協議在國際法下具有約束力，並將構成伊朗的1項重大外交勝利。

    值得注意的是，雖然伊朗要求繼續控制荷姆茲海峽，但該海峽將在伊朗軍方管制下開放通行。

    伊朗最高國家安全委員會稱，荷姆茲海峽將在伊朗武裝部隊協調下採取管制通行，此舉將賦予伊朗獨特的經濟與地緣政治地位。

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