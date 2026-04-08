美伊停火兩週 白宮高喊：這是美國的勝利！

美伊達成停火兩週協議後，白宮新聞秘書李威特發文強調：「這是屬於美國的勝利，是川普總統與我們卓越軍隊所共同促成的成果。」（彭博）

在針對伊朗的「最後通牒」倒數之際，美國總統川普接受巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的提議，與伊朗暫時停火兩週。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）7日晚間在社群媒體「X」發文強調：「這是屬於美國的勝利，是川普總統與我們卓越軍隊所共同促成的成果。」

李威特表示，從「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）開始，川普總統就預估這將是一場為期4到6週的行動，「憑藉我們戰士驚人的能力，我們在38天內就達成並超越了核心軍事目標」。李威特提到，更多細節將會由國防部長赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在週三（8日）上午的記者會說明。

請繼續往下閱讀...

李威特表示：「我軍的成功創造了最大的談判籌碼，使川普總統與其團隊能夠進行強硬談判，並為外交解決方案與長期和平開創契機。此外，川普總統也成功讓荷姆茲海峽重新開放。」最後李威特則強調：「永遠不要低估川普總統推進美國利益與促成和平的能力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法