澳總理歡迎美伊停火2週 呼籲持續緩和局勢

澳洲總理艾班尼斯今（8）日稱，對美活和伊朗達成為期2週的停火協議表示歡迎。（歐新社）

美國總統川普7日表示，若伊朗不滿足要求，整個文明都將滅亡，但之後說已與伊朗達成為期2週的停火協議。澳洲總理艾班尼斯今（8）日稱，美國總統川普威脅摧毀伊朗民用基礎設施的言論並不恰當，但他對雙方達成為期2週的停火協議表示歡迎。

根據《法新社》報導，艾班尼斯8日接受澳媒《天空新聞》採訪時指出，他認為川普之前使用的措辭存在不妥，會引起一些擔憂。

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艾班尼斯聲稱，澳洲一直呼籲緩和中東局勢，而現在局勢已經得到緩和，這是一件好事。

艾班尼斯說「這是好消息。我們呼籲緩和局勢已經有一段時間了。我們希望看到衝突得到解決。」

值得注意的是，艾班尼斯最初支持美國和以色列空襲伊朗。但他上週表示，美國和以色列的攻擊已削弱伊朗空軍、海軍和軍事基礎，並強調在美國實現軍事目標情況下，應讓局勢緩和下來。

艾班尼斯稱「這些目標已實現，目前尚不清楚還需要達成什麼目標，也不清楚戰爭的最終結果會是什麼樣子。但顯而易見的是，戰爭持續時間越長，對全球經濟影響就越大。」

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