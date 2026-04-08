印尼門戶變水簾洞！雅加達機場天花板崩塌 雨灌候機室如瀑布

印尼首都雅加達機場天花板崩坍，大量積水傾瀉而下。（本報合成，擷取自@r.grnda_/Threads）

印尼雅加達近日遭極端氣候與連日暴雨襲擊，導致蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）3號航站樓於昨日（6日）發生天花板坍塌意外。現場大量雨水如瀑布般湧入候機大廳，引發大批旅客恐慌躲避，所幸並未造成人員傷亡。

綜合外媒報導，這起事件發生於當地時間6日下午1時40分左右，地點位於3號航廈出境的7號登機口附近。網傳畫面顯示，機場天花板先是出現滲漏，隨後多塊面板因不堪積水重量而碎裂崩塌，強大的水流瞬間傾瀉而下，將候機室變成了「水簾洞」。目擊旅客表示，當時現場人潮眾多，大家紛紛驚叫並提著行李逃離現場。

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機場官方指出，天花板漏水與局部坍塌的情況持續約5分鐘後即獲得控制。工作人員隨即封鎖受影響區域並進行清理與修繕，目前該區域已恢復整潔，機場運作也已回歸正常。

機場運作控制中心（AOCC）則表示，當天至少12個航班被迫轉降其他機場、14班飛機進行空中盤旋、13班飛機執行重飛，另有一班飛機返回停機坪；跑道、滑行道及停機坪等空側設施均未受積水影響，維持全面運作。

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