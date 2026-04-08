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    首頁 > 國際

    美伊達成協議停火2週 雙方都喊自己贏了

    2026/04/08 11:04 即時新聞／綜合報導
    在巴基斯坦調解下，美國、伊朗達成停火2週共識。（路透）

    在巴基斯坦調解下，美國、伊朗達成停火2週共識。（路透）

    在巴基斯坦調解下，美國、伊朗達成停火2週共識，包含以色列、親伊朗的伊拉克民兵組織也都宣布暫停開火；針對這次停火協議，美伊雙方都強調是己方的勝利。

    綜合外媒報導，美國、伊朗達成停火2週共識，一位美國官員表示，美軍已停止對伊朗的所有攻擊行動，白宮官員稱，以色列已同意美伊為期兩週的停火協議條款；親伊朗的武裝組織「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」也表示，將暫停在伊拉克和整個地區的軍事行動2週。

    川普宣布停火後，美國國防部也將於台灣時間今晚8點進行記者會，向外界發表有關「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動講話。

    據《法新社》報導，美國總統川普受訪時表示，美國獲得完全的勝利，強調「100%完勝，毫無疑問」，他指出伊朗的濃縮鈾問題將得到「完美解決」，「這個問題會得到妥善解決，否則我不會同意（停火）」。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在X平台上也稱「憑藉我們戰士驚人的能力，我們在38天內就達成並超越了核心軍事目標」，大讚「這是屬於美國的勝利，是川普總統與我們卓越軍隊所共同促成的成果。」

    伊朗最高國家安全委員會則發表聲明確認停火，同時將協議描述為一場勝利。聲明中寫道：「我們向偉大的伊朗人民傳達一個令人欣喜的消息：戰爭的幾乎所有目標都已實現，你們英勇的兒女們已經將敵人推入了歷史性的無助狀態和持久的失敗之中。」未來將與美國進行會談，來「鞏固在戰場上的勝利」。

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