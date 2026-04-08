為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    慘！駐韓美軍孕妻早產被踢皮球4小時 雙胞胎嬰1死1命危

    2026/04/08 10:37 即時新聞／綜合報導
    駐韓美軍士兵孕妻被多間醫院踢皮球4小時，導致雙胞胎嬰兒1死1命危。南韓救護車示意圖。（美聯社）

    駐韓美軍士兵孕妻被多間醫院踢皮球4小時，導致雙胞胎嬰兒1死1命危。南韓救護車示意圖。（美聯社）

    南韓大邱市消防安全本部7日透露，1名駐韓美軍士兵的懷孕妻子2月28日深夜在大邱市東區飯店出現早產跡象，隨後被多間醫院踢皮球4小時拒收，導致雙胞胎嬰兒1死1命危。

    《韓聯社》報導，這名駐韓美軍當時先是聯絡附近的婦產科診所，但對方建議他轉到大醫院，隨著狀況越來越嚴重，駐韓美軍士兵於3月1日凌晨1時39分許由軍方單位協助通報119。

    雖然有救護車趕到準備將孕婦送醫，但大邱7間大型醫院指稱缺乏婦產科醫師、新生兒加護病房床位，因此無法收治這名孕婦。到了凌晨2時44分許，駐韓美軍士兵決定自行開車，將孕妻載到自己去過多次的首爾大學盆唐醫院。

    在這段過程中，住在慶尚南道密陽市的駐韓美軍士兵母親，多次和119聯絡尋找醫院接受，並希望派出直升機空運媳婦，但消防單位考慮到起飛、降落、轉運的時間花費，以及氣壓變化、顛簸都可能會加重病情，因此並未同意。

    駐韓美軍士兵將妻子載至慶尚北道龜尾市善山交流道附近休息區時，再次碰到了前來幫忙的救護車，但救護人員不清楚之前被踢皮球的情況，告知駐韓美軍要載他妻子去大邱找醫院，使得他又開車離去。

    慶尚北道消防安全本部，期間向大田市中區忠南大學醫院、大田市西區乙支大學醫院、天安市順天鄉大學醫院詢問收治的可能性，但所有醫院都拒絕了。

    最後，駐韓美軍士兵開到了忠清北道陰城郡甘谷交流道，再次遇到救護車，終於順利把妻子送往首爾大學盆唐醫院，到院時間為清晨5時35分，離最初通報119過了4個小時左右。

    據了解，產婦當時有羊水破裂、血壓下降等情況，接受了緊急剖腹生產手術，最終產婦狀況穩定，但雙胞胎嬰兒有1個因為缺氧而夭折，另1個則有腦損傷仍在治療中。

    這起事件再度呈現出南韓醫療能量不足的現狀，醫院在缺乏專業人手、設備的情況下，可能擔憂會引發醫療事故進而吃上官司，因此拒絕收治某些病患。

    另外，大邱2023年曾有1名青少年被轉院踢皮球最終死亡，市府為此還改善了急救系統，但如今悲劇再度重演，讓外界批評根本沒有任何作用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播