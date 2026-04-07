號稱「改變遊戲規則」烏克蘭國防公司目標2027推出新防空系統

烏克蘭國防公司「火點」研發的「紅鶴」（Flamingo）飛彈可深入打擊俄國目標。（美聯社）

烏俄戰爭與伊朗戰爭兩大全球區域衝突凸顯防空系統重要性。「路透」報導，為填補美國主力防空武器「愛國者」飛彈大量消耗所留下的空缺，烏克蘭國防公司「火點」（Fire Point）正與歐洲企業商談，在明年推出成本低廉的防空系統，號稱能夠「改變遊戲規則」。

火點以研製烏克蘭國產「紅鶴」（Flamingo）遠程巡弋飛彈出名，此款飛彈射程高達3000公里，是深度打擊俄羅斯目標的主力武器之一。

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在烏俄及中東戰事導致全球動盪之際，各國政府尋求強化防衛能力保護自家領空。火點聯合創辦人暨首席設計師Denys Shtilierman表示，新系統的目標為大幅削減攔截彈道飛彈成本至每枚100萬美元以下。

Shtilierman提到，火點正靜候政府核准一項由中東企業集團提出的投資案，並為低軌衛星和其它新的商業合作保留可能性。

與俄羅斯軍事力量存在差距，迫使烏克蘭在逾4年的抵抗戰爭期間發展兼具低成本及實用性的武器和技術，使基輔在當前波斯灣衝突爆發時刻，具備與區域內國家達成安全合作協議的本錢和條件。不過，儘管基輔當局近期放寬戰時出口限制，每筆交易仍需受到嚴格檢視和官方核准。

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