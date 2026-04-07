革命衛隊情報首長被炸死 伊朗怒嗆：毀滅性復仇

美國總統川普日前轉發影片，畫面顯示伊朗中部核設施重鎮伊斯法罕（Isfahan）夜間出現巨大火球與連環爆炸。（圖擷取自Truth Social/Donald Trump）

美國和以色列聯手對伊朗展開軍事打擊已超過1個多月，6日再傳出2名伊朗高官遭擊殺，分別為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報機構負責人哈德米（Majid Khademi）以及IRGC聖城部隊第840特種作戰單位指揮官巴蓋里（Asghar Bagheri）。對此伊朗方面表示會發動大規模報復打擊、進行「毀滅性復仇」。

中東戰火延燒逾一個月，6日傳出革命衛隊情報首長哈德米在以色列空襲中喪生，後續以色列軍方還加碼宣布，一名伊朗特種部隊指揮官巴蓋里也在同日被擊殺。據指巴蓋里所屬的聖城部隊是伊朗知名對外發起秘密戰爭的核心部隊。

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針對高層遭擊殺，伊朗革命衛隊情報機構發布聲明強調將究責，並稱「心懷惡意且走頭無路的敵人應該明白，伊朗革命衛隊情報組織會在『毀滅性復仇』行動下，向策畫和實施這項罪行的人士發動大規模報復打擊。」

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）也表示，只要政治領袖們覺得有必要，伊朗會繼續跟美國及以色列作戰，並稱敵人一定會後悔的。

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