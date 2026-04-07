猛批太平洋盟友及北約 川普：他們都沒幫忙！

川普在記者會中批評太平洋盟友與北約在沒有幫忙美國。（彭博）

美國總統川普6日在白宮舉行記者會，除了公布飛官營救行動細節之外，強調停火協議期限將在美東時間7日晚間到期，屆時他將下令對伊朗所有基礎建設發起全面攻擊。此外，川普也在記者會中批評太平洋盟友與北約在沒有幫忙美國打這場戰爭。

綜合外媒報導，川普在記者會尾聲時說：「我對北約非常失望，我認為這會在我心中成為一個永遠無法抹去的印記。你知道嗎，他們週三要來見我，現在突然又想要提供協助。」川普接著說：「一開始我和英國談的時候，他們說得很清楚，我當時說我們很希望得到一點幫助，他們卻說：『不，先生，我們寧願等到你贏了再說。』」

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川普批評「北約就是一隻紙老虎」，強調美國其實不需要北約，「很明顯我們不需要，因為他們完全沒有幫上忙，甚至剛好相反。他們是在刻意避免提供協助」。

此外川普也提到：「你知道還有誰沒有幫我們嗎？南韓、澳洲和日本！我們在日本駐有5萬名士兵，是為了保護他們免受北韓威脅。我們在南韓駐有4萬5千名士兵，是為了保護我們自己免受金正恩的威脅，但我和金正恩的關係其實很好。」

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