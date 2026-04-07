公開F-15E飛官營救細節 川普：動用155架軍機

川普6日在白宮舉行記者會，公開美軍營救F-15E飛官的部分任務細節。（美聯社）

美國總統川普6日在白宮舉行記者會，公開美軍營救F-15E飛官的部分任務細節，強調美軍調動大量資源、協調各單位進行了一次在敵方領土的營救行動，並聲稱伊朗幸運地利用肩射型飛彈擊中F-15E戰機。

根據《美聯社》報導，川普提到F-15E戰機的武器系統官（WSO）在降落後血流不止，但他仍設法爬上山區，於4日利用一種精密呼叫器求援。川普強調：「當飛機在敵對領土墜毀時，敵軍都會直奔墜機地點，而你要盡可能遠離那裡。」

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中央情報局長（CIA）雷克里夫（John Ratcliffe）表示，CIA使用尖端技術定位飛官，並策畫欺敵行動誤導伊朗。雷克里夫也說，此次搜救行動難度極高，如同「在沙漠中央尋找一粒沙子」。

在記者會期間，CIA拒絕回應和搜救行動有關的技術問題，不過川普在言談中透露一些細節，川普說，情報官員在夜間監視時發現「有東西在動」，後續將攝影鏡頭對這個「物體」拍攝了45分鐘，後來發現「那是飛官的頭」，接著他站了起來，才確定真的掌握飛官行動，「這是這段不可思議之旅的開端」。

川普提參與救援軍機數量 其中多為障眼法

川普提到，為了救援F-15E飛官，美軍出動了155架軍機，包括4架轟炸機、64架戰鬥機、48架加油機、13架救援飛機等，其他具體機型川普並未多談，參與此次行動的其中數十架飛機，有許多都是為了迷惑敵人的障眼法，「我們將這些飛機到處轉移，我想讓伊朗以為他身在別處」。

後續在無人機、攻擊機等組成的「空中艦隊」的掩護下，救援人員於5日展開行動，運輸機運送了3架小型直升機，並將它們集結在失蹤飛行員藏身的洞穴或縫隙附近。到了撤離時刻，由於運輸機由於載有過多設備和人員，無法從沙地上起飛。川普說，被擊落的飛行員和他的救援隊被3架「更輕、更快的飛機」接走，地面上的設備則被炸毀，防止其落入伊朗人手中。

川普表示，搜救行動於白天在伊朗上空展開，直升機和其他飛機低空飛行了7個小時，「有時遭遇非常非常猛烈的敵方火力」。參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）補充，在救出F-15飛行員後，機隊中的HH-60直升機遭到伊朗輕武器攻擊，其中一架被擊中數次，機組人員受了輕傷，並無大礙。

A-10攻擊機屬於救援任務一環 遇敵火力墜毀

凱恩指出，在荷姆茲海峽附近墜毀的A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II）屬於救援行動一環。低空飛行的A-10攻擊機於任務期間壓制敵軍，不讓他們接近F-15E飛官，同時還主要負責與飛官進行通信聯繫。凱恩表示，當A-10攻擊機被擊中受損後，飛行員將A-10攻擊機駕駛至另一個國家，由於機身受損無法著陸，因此飛行員決定在友軍領空彈射逃生，後續迅速被救起。

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