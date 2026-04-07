鋒面抵台！強對流前導雲現身新竹外海 今雨彈由北往南掃

鋒面已經到北台灣了，未來將由北往南逐漸南下，全台各地降依序出現降雨。（圖擷自中央氣象署）

春雨鋒面再度逼近，從現在起將由北往南逐漸南下，台南以北地區今（7）日白天將有雷雨發生機會，強對流系統的前導雲「灘雲」已經現身新竹外海。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，鋒面已經到北台灣了，未來將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。預估台南以北到大台北一帶在今天白天這段期間都要留意雷雨或短時較大雨勢發生機會，隨著降雨帶南移，雨也會由北往南一路下下去，入夜後降雨才會比較緩和一些。

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有網友在前中央氣象局長鄭明典臉書分享新竹外海一大片黑烏雲壓境，鄭明典指出，這是典型「灘雲」，是來自對流區下沖流外流的冷空氣，冷空氣舉升前方相對濕暖空氣凝結成雲，屬於強對流系統的前導雲。

預估明天鋒面結構減弱，台灣附近仍有水氣存在，各地雲量較多，東半部有短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨機會，不過降雨已經明顯減少。

後天起南風增強，鋒面北退回到長江以南的江南地區徘徊，一直到下週二（14日）台灣附近都是在高壓外圍偏南風環境內，天氣較穩定少雨，溫度也較炎熱。再下一次鋒面接近可能要等到下週三、週四（15-16日），但目前愈顯示鋒面並不會直接來到台灣上空，降雨有限。

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