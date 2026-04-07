新北115學年度國中教甄簡章公告 增設客語合聘缺、第二專長加分機制

新北市「115學年度國中教師甄選簡章」今（7）日由教育局公布，並於新北市教育人員聯合甄選報名系統開放查詢。（新北市教育局提供）

新北市「115學年度國中教師甄選簡章」今（7）日由教育局公布，並於新北市教育人員聯合甄選報名系統開放查詢。教育局長張明文指出，初試線上報名時間自4月24日上午8點至4月29日下午6點止，今年開設「客語合聘缺」及納入「第二專長加分」機制，同步調整代理教師加分設計，並透過加分項先行審查機制，強化延攬與留任優質師資，提醒考生留意報名時程。

教育局表示，新北國中教師甄試去年開設客語文專長教師缺額，今年導入合聘機制，打破單一學校用人限制；另外，新北鼓勵教師培育第二專長，本次甄選納入「第二專長加分」項目，凡考生具備與報考科目不同的國中第二張教師證書，初試可加2分。

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為提升優秀代理師資留任意願，教育局說，今年改善「代理教師加分」機制，放寬採計最近5年內服務年資，不論報名偏鄉組、一般組及實驗組皆可適用；凡於新北偏遠地區或非山非市地區國中服務滿1學年度者，初試加1分，於一般地區國中服務滿1學年度者，初試加0.5分，另最近5年內在同一所學校累積服務滿3年者，初試再加2分，該項加分最高可達7分。

教育局指出，既有多元加分機制也持續辦理，包括「備取生加分」、「科展指導獲獎加分」、「英語能力認證加分」及「本土語能力認證加分」等加分項目，均可重複採計，合計加分上限提高至20分。

教育局補充，今年安排於初試報名完即辦理加分項目審查作業，讓考生於考試前即可確認加分分數，以便進入複試者可為教學演示與口試做好充分準備；新北市國中教師甄選缺額將於4月22日公告，初試線上報名須於4月29日晚間12點前完成繳費才算完成報名程序，相關資訊請至新北市教育人員聯合甄選報名系統下載簡章。

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