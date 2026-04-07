高雄春捲釀140人上吐下瀉 苦主小孩住院兒童節成惡夢

正義市場春捲食物中毒釀食安風暴，已由檢查官指揮偵辦。（高雄衛生局提供）

高雄市正義市場春捲發生食物中毒事件，已造成140人就醫，長庚醫院12名患者檢驗出沙門氏菌，不少苦主在社群平台發文敘述慘狀，其中有小孩嚴重脫水、發燒不止住院，直呼是兒童節的惡夢；也有祖孫三代中招掛急診，連高齡80多歲的阿公都沒有倖免。

有苦主發文指出，連假真的是悲劇發生，因為吃了春捲，2家人有6人都掛急診，2個人嚴重到需要住院，上吐下瀉、發燒真的是陸續到來，小孩太嚴重脫水發燒不止住院，真的是兒童節的惡夢，在病房時衛生局來電調查，掛完電話才知道老公買的正義市場春捲有問題，夫妻倆都那麼難受了，何況是小孩，看到業者的嘴臉真的感覺很誇張。

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也有苦主說，一家子孫三代也是急診，阿公高齡80多了，如果因為這種事出了個意外，真的這輩子都無法原諒。

對於這起食物中毒，也有網友對著最早發文的苦主指「春捲本來就容易壞，誰叫你們放超過4小時」，對此，苦主澄清，春捲購買到拜拜後完食不超過2小時，且不止他們家個案，通報人數已多達140人都在同一家買的。

苦主也說，連續2天睡覺全身痠痛，那種痛就像電流電到一樣，躺在床上，感覺床單是刀子，接觸到皮膚就像被刀割一樣，2天下來跑了至少40幾次廁所，2天加起來吃不到1片吐司，「身為受害者的我們已經很痛苦了，還要看到一些無腦的言論」。

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