新北動保處強化252家畜牧場防疫 阻絕人畜共通病源

新北動保處前往養豬場，採集血清，豬隻重大疫病監測。（圖由動保處提供）

響應4月7日世界衛生日「我的健康，我的權利」主題，新北市動物保護防疫處全面強化轄內252家畜牧場生物安全管理，落實「健康一體」理念。針對近期引發關注的「蜱蟲病」及禽流感、日本腦炎等高風險人畜共通傳染病，市府從動物端源頭把關，透過每日派員巡查消毒及科學監測，嚴防病原經由食物鏈或病媒傳播至人類，守護畜產業者與市民的公共衛生安全。

新北市動保處指出，畜牧場潛藏多種人畜共通疾病風險，如豬隻可能帶有日本腦炎、禽類具禽流感隱憂，牛羊則有布氏桿菌與結核病風險；近期國內出現的「蜱蟲病」（發熱伴血小板減少綜合症）更顯示野生動物與家畜間的疫病傳染不容忽視。為此，動保處今年已針對轄內252家畜牧場進行515場次輔導，強制要求落實人車管制、設置消毒腳踏槽、強化畜舍清消及防鳥設施，從源頭阻絕病原入侵。

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在疾病監測方面，動保處嚴格執行中央指示，透過血清與病原檢測精準掌握疫病動態。今年度已完成重大豬病監測420次、草食動物採樣99次及禽流感採樣92次，累積超過600件科學檢測數據，確保能即時應變並防止疫情擴散，提升整體飼養品質與動物健康。

動保處說，生物安全管理直接影響產業發展與市民健康。除了要求業者確實填寫衛生管理紀錄簿並維持環境衛生外，也呼籲民眾維持良好衛生習慣：食材應充分加熱、避免接觸來源不明的動物。透過產、官、民三方攜手，強化生物安全防疫觀念，共同打造永續且安全的畜產品供應鏈。

新北養豬場業者自主清洗消毒廚餘桶並將其日曬，避免蚊蟲孳生及疫病傳染。（圖由動保處提供）

任何人進出養豬場，須掃QRcode落實實名制管理。（圖由動保處提供）

新北養豬場畜舍出入口皆擺放消毒腳踏槽，進出人員皆落實工作鞋消毒，防止疫病隨處擴散。（圖由動保處提供）

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