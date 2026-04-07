跨越56年里程碑！ 阿提米絲2號創下距離地球最遠太空飛行紀錄

阿提米絲2號團隊打破1970年阿波羅13號任務創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。圖為獵戶座太空船外部攝影機拍攝到的月球。（法新社）

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務於本月1日升空啟航，NASA於6日指出，阿提米絲2號團隊打破1970年阿波羅13號（Apollo 13）任務創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。

綜合外媒報導，阿提米絲2號團隊將於美東時間6日晚間7點7分抵達距離地球最遠的航程最遠點，與地球距離將達到25萬2760英里（約40萬6778公里），比阿波羅13號在1970年4月創下的舊紀錄還多出約4105英里（約6606公里）。

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阿提米絲2號團隊6日上午聆聽了已故太空英雄羅維爾（Jim Lovell）預錄的訊息，曾參與阿波羅8號與13號任務的羅維爾在逝世前不久錄下這段話：「這是歷史性的一天，我知道你們會很忙，但別忘了享受眼前的景色。歡迎來到我的老鄰居，我很榮幸能在你們繞月飛行時，將火炬傳遞給你們。」

當阿提米絲2號團隊搭乘的「獵戶座」（Orion）太空船開始繞行月球、移動到月球背面時，太空人將與NASA任務控制中心失去聯繫，預計持續約40分鐘，原因在於月球會阻擋他們與NASA「深空網路」之間的聯繫。在「獵戶座」飛越月球的6小時期間，太空人將使用專業相機拍攝月球的高解析度相片，具有重要的科學價值。

在結束繞行月球後，「獵戶座」將透過「自由返回軌道」（free-return trajectory）調頭返回地球，回程預計將耗時約4天。

阿提米絲2號團隊拍攝的月球正面。（法新社）

阿提米絲2號指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）透過觀測窗看著月球。（美聯社）

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