美伊45天停火協議卡關 伊朗表態拒絕 川普說還不夠好

距離美國總統川普對伊朗設定的最後期限僅剩數小時之際，伊朗聲稱已拒絕最新的停火提議；川普則說，伊朗的提案雖具有「重大意義」，但還不夠好。（路透）

距離美國總統川普對伊朗設定的最後期限僅剩數小時之際，雙方卻相繼釋出截然不同的訊息。伊朗6日聲稱，已拒絕最新的停火提議，強調其目標是永久終結戰爭。川普則說，他為伊朗設定達成協議的7日最後期限已成定局，伊朗的提案雖具有「重大意義」，但還不夠好。

川普在出席白宮一年一度的復活節活動時表示：「他們提出1項提案，而且是1項具有重大意義的提案。這是一個重大的進展。但還不夠好。」法新社指出，川普指的是1項關於停火45天的提案。

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川普說：「他們現在正在談判。我們拭目以待」，「如果他們做好該做的事，這場戰爭很快就能結束。他們必須採取某些行動。他們心知肚明，我認為他們一直帶著誠意在進行談判。」

1名白宮官員向法新社表示，45天停火只是「眾多構想之一」，而川普尚未批准，因此「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）仍在持續。該官員說，川普將在定6日於下午1時（台灣時間7日凌晨1時）召開的記者會上，針對這場衝突發表更多談話。

伊朗國營「伊朗通訊社」（IRNA）則報導，德黑蘭已透過關鍵調停國巴基斯坦拒絕「美方提案」。伊朗駐開羅外交代表團團長普爾（Mojtaba Ferdousi Pour）對美聯社表示，「我們不會僅僅接受停火」，「我們只接受戰爭結束，而且必須有不會再次遭到攻擊的保證。」

川普要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，否則將對其發電廠與橋梁發動攻擊。普爾表示，伊朗與阿曼官員正致力於建立管理這條航運咽喉的機制。

埃及、巴基斯坦與土耳其的調停人已向伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）提出一項方案，呼籲為期45天的停火，並重新開放海峽。2名中東官員向美聯社透露此事，並因涉及談判而要求匿名。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）稍早前表示，伊朗正與調停方交換訊息，但「在最後通牒、罪行與戰爭罪威脅之下，談判完全無法進行」。

在伊斯蘭馬巴德，2名匿名高階官員表示，巴基斯坦的停火努力已進入後期階段，但「若干破壞者與反對者」正試圖製造混亂。

川普則說：「這個敵人很強大。但我可以告訴你，他們不像大約1個月前那麼強大了。事實上，在我看來，他們現在根本不怎麼強大，但我們很快就會知道了，不是嗎？」

川普還表示，如果由他決定，他會奪取伊朗的石油，但「不幸的是，美國人民希望看到我們回家」，結束這場戰爭。

川普說：「我會把石油留下來，而且我會賺很多錢。」

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