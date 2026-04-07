停火談判期限倒數！川普放話「轟炸伊朗所有電廠及橋樑」

美國總統川普6日強調，除非德黑蘭同意達成協議，否則美軍將對伊朗發電廠、橋樑發起全面攻擊。（彭博）

美國總統川普（Donald Trump）6日表示，除非德黑蘭同意在停火談判期限前達成協議，否則他將下令對伊朗所有的發電廠、橋樑等基礎建設發起全面攻擊。

路透報導，川普在白宮記者會上強調，停火協議期限將在美東時間7日晚間到期，伊朗必須放棄核武並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），否則將摧毀伊朗所有的發電廠與橋樑等基礎建設，「整個伊朗可在一個晚上拿下，可能就是明晚」。

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川普重申，美軍早已擬定計劃，「到了美國東部時間週三（7日）午夜（台灣時間7日中午12時），伊朗的每一座橋樑都將被摧毀。伊朗的每一座發電廠都將停止運作、爆炸並燃燒，且永遠無法重啟。」

德黑蘭當局在白宮記者會前已表達反對停火的強硬立場，質疑美軍轟炸民間設施恐涉戰爭罪行。對此川普6日駁斥了上述說法，「我並不擔心。你知道什麼是戰爭罪嗎？擁有核武器。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則在記者會上證實，自戰爭爆發以來最大規模的的攻擊將於6日發起，並警告7日的打擊力道只會更強大，但伊朗仍有選擇。

美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭已進入第2個月，川普於近1週內2度發表公開演說，並接受媒體訪問，各界高度關注戰事發展，以及油價高漲等經濟衝擊。

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