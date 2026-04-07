鋒面來襲！ 中部以北慎防雷雨 北台灣高溫降至22度

今日各地天氣不穩定，中部以北地區都有雷陣雨，其中北部地區有機會出現局部大雨，中部地區也有可能出現局部較大雨勢。（資料照）

中央氣象署指出，今（7日）天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北地區都有雷陣雨，其中北部地區有機會出現局部大雨，中部地區也有可能出現局部較大雨勢，請民眾留意雷擊、強陣風及短延時強降雨的天氣現象，其他地區或多或少也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面與昨天類似，鋒面通過後，東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼，新竹以北及宜蘭高溫約22至24度，苗栗以南至中部及花東高溫約26至29度，南部高溫可達31度左右，至於低溫約20至23度。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週三（8日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；清晨北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天起東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測台灣各地及澎湖19至23度，金門16度，馬祖15度；高溫方面，北部及東半部26至28度，中南部29至30度，澎湖27至28度，金門23度，馬祖18度。

週四（9日）至下週一（13日）天氣較穩定，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大。低溫方面，台灣各地20至24度，澎湖23至25度，金門18至22度，馬祖17至20度；高溫部分，台灣各地28至32度，澎湖28至29度，金門26至27度，馬祖21至24度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 27 24 ~ 33 28 ~ 34 23 ~ 26

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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