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    首頁 > 國際

    批洩密者危害美軍營救飛行員 川普：報導記者不說來源就抓去關

    2026/04/07 04:13 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普表示，針對上週美軍F-15E戰機遭擊落後，有報導指出1名空軍軍官在伊朗失蹤，他的政府正在尋找幕後的「洩密者」；而如果撰寫這篇失蹤軍官報導的記者拒絕交代消息來源，將面臨牢獄之災。（法新社）

    美國總統川普表示，針對上週美軍F-15E戰機遭擊落後，有報導指出1名空軍軍官在伊朗失蹤，他的政府正在尋找幕後的「洩密者」；而如果撰寫這篇失蹤軍官報導的記者拒絕交代消息來源，將面臨牢獄之災。（法新社）

    美國總統川普6日表示，針對上週美軍F-15E戰機遭擊落後，有報導指出1名空軍軍官在伊朗失蹤，他的政府正在尋找幕後的「洩密者」。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普還威脅，如果撰寫這篇失蹤軍官報導的記者拒絕透露消息來源，將面臨牢獄之災。

    川普在一場詳細說明2次分別營救戰機在伊朗上空遭擊落之機組人員行動的記者會上表示：「因為洩密者洩露消息，讓這項行動變得困難許多。我們正極力尋找那個洩密者。」

    川普還說：「如果寫這篇報導的人不說出來，他就會去坐牢。」

    川普痛批，揭露第2名失蹤機組人員的消息，使美軍營救他的努力變得更為複雜，因為驚動了伊朗人，並促使他們試圖搶先找到該名軍官。

    川普說：「我們會找上發布這則消息的媒體公司，我們會以國家安全為由，要他們交出（消息來源），否則就去坐牢。我們必須找到那個洩密者，因為那是一個心理有病的人。」

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