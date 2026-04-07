為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱可能一夜摧毀伊朗　赫格塞斯：有大規模打擊

    2026/04/07 03:54 中央社

    中東地區戰事持續進行之際，美國總統川普今天召開記者會表示，伊朗可能會在一夜之間被摧毀，並警告德黑蘭當局須於明天晚間之前達成協議。

    川普（Donald Trump）先前已經警告，伊朗必須在4月7日晚間之前同意停火協議，否則國內的發電廠、橋梁和其他重要基礎設施將遭受大規模攻擊。

    川普於白宮記者會說道：「整個國家可在一夜之間被摧毀，而且那一夜可能就是明天晚上。」

    他更指出，若德黑蘭當局在美國東部時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）之前不屈服讓步，就會打擊伊朗民用基礎設施。

    川普甚至宣稱，如果到了最後期限沒達成協議，美國計劃於明天晚間12時之前徹底摧毀伊朗，「我的意思是，在12時之前全面摧毀，這將於4個小時內完成」。

    川普還提到，與伊朗達成的任何協議都必須包含荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由。

    美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在記者會透露，從2月28日向伊朗發起軍事行動以來的最大規模打擊將於今天進行，並警告明天的空襲力道會更大。（編譯：陳彥鈞）1150407

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播