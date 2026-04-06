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    首頁 > 國際

    比狠！美若攻擊電廠 伊朗嗆毀滅OpenAI阿布達比兆元資料中心

    2026/04/06 23:33 編譯魏國金／台北報導
    OpenAI在阿布達比的星際之門AI資料中心淪為伊朗攻擊目標。（法新社）

    OpenAI在阿布達比的星際之門AI資料中心淪為伊朗攻擊目標。（法新社）

    科技網路媒體《Tomshardware》5日報導，伊朗革命衛隊（IRGC）發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）警告美國，任何造成伊朗電力基礎設施的破壞都將遭到果斷報復，他點名OpenAI在阿布達比價值300億美元（9580億台幣）的「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）數據中心。

    伊朗德黑蘭時報（Tehran Times）公佈的影片顯示，左弗卡里指出，如果美國繼續其有關伊朗電力設施的威脅，伊朗將立即展開報復行動，「所有猶太復國主義政權的電廠、能源基礎設施、通訊技術，以及區域內所有美國股東持有的類似企業將面臨徹底毀滅」。

    Google隱藏 仍被伊朗鎖定

    在他發表該言論後，影片轉換至從太空拍攝的地球畫面，並放大Google地圖上的阿布達比，聚焦一處看似「空無一物」的沙漠地區。畫面訊息寫道：「即使被Google隱藏，但在我們的視線，仍無所遁形」。影片隨後切換至同一地區的「夜視」畫面，清楚顯示阿布達比一座「星際之門」AI資料中心。

    伊朗之前攻擊部份亞馬遜雲端服務（AWS）資料中心，造成的破壞足以使其中斷營運。伊朗近幾週也對輝達、微軟、蘋果、Google以及其他14家美國企業發出類似威脅。

    人們不禁要問，如果伊朗有能力攻擊像星際之門人工智慧資料中心這樣的目標，為何在過去一個月的衝突中，它還沒有這樣做？它已經對一些亞馬遜AWS資料中心造成了足以中斷其營運的破壞。或許這些攻擊只是僥倖突破海灣國家部署的防禦系統。此外，伊朗在最近幾週也對英偉達、微軟、蘋果、谷歌以及其他14家美國科技公司發出了類似的威脅。

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