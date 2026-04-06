應對消耗戰 以色列宣布加速生產飛箭飛彈攔截器

以色列國防部表示，在與伊朗交戰之際，計畫加速生產「飛箭」飛彈攔截器。（法新社檔案照）

面對攔截飛彈庫存的質疑，以色列國防部6日表示，在與伊朗交戰之際，計畫加速生產「飛箭」（Arrow）飛彈攔截器。

法新社報導，在前述消息發佈前，國際媒體對以色列攔截器庫存多寡有所質疑，部分分析家更指出，飛箭攔截器出現短缺情況。

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以色列擁有多層次的防空陣列，配備多種系統以攔截不同高度的威脅。最頂層由反彈道飛彈飛箭系統組成，其中飛箭2型（Arrow 2）在地球大氣層內外皆可運作，而飛箭3型（Arrow 3）則在地球大氣層外進行攔截。

國防部聲明指出，部長級採購委員會已批准國防部進一步大幅加速生產飛箭攔截器的計畫，該計畫將使得「飛箭攔截器的生產率與庫存量顯著增加，做為應對不斷演變之戰役的準備工作之一」。

聲明引述國防部長卡茲（Israel Katz）的話指出，以色列有足夠的攔截器來保護其公民，「這項倡議旨在確保我們所需的持續行動自由與作戰持久力」。

每枚飛箭2型攔截器造價估計為150萬美元（約新台幣4791萬元），飛箭3型則約為200萬美元（約新台幣6389萬元）。

美國新聞網站Semafor上月曾引述匿名美國官員報導，以色列已向美方通報，以國的彈道飛彈攔截器數量不足情況緊急，但遭以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）否認。以色列軍方消息人士也否認攔截器有任何短缺，強調以軍已為持久戰做好準備。

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