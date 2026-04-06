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    首頁 > 國際

    馬杜羅入獄3個月多後露面了？ 出庭暴瘦憔悴照瘋傳！

    2026/04/06 21:04 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉前總統馬杜羅今年1月被生擒。（路透）

    委內瑞拉前總統馬杜羅今年1月被生擒。（路透）

    今年1月初，美國川普政府發動震驚世界的軍事行動，趁夜對委內瑞拉發動空襲，特種部隊在短短幾小時內將當時還是總統的馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子從官邸生擒回紐約。時間過去3個多月，馬杜羅最近一次出庭受審的照片在網上瘋傳，可以看到他暴瘦的憔悴模樣，引發熱議。

    馬杜羅被指控涉及跨國毒品恐怖主義（Narco-terrorism）及多項嚴重的刑事罪名。川普今年1月3日下令發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），只花一個晚上就將馬杜羅夫婦活捉，帶回紐約受審。1月5日，馬杜羅在紐約曼哈頓聯邦法院首次出庭應訊，否認相關指控，強調自己無辜，庭訊後還押布魯克林監獄。

    3月26日，自稱「戰俘」的馬杜羅二次出庭，席間他的律師提出撤銷案件的請求，當場遭法官駁回；庭審中也出現了關於律師費支付的爭議，導致訴訟進度又陷入僵局。3月28日，馬杜羅的社群媒體在他被抓捕後首次發文，向支持者報平安，宣稱他和妻子在獄中感到「堅定」且「平靜」。到現在還不知道是誰代表他們發布該消息，據了解馬杜羅夫婦在獄中無法上網或閱讀報紙。

    除此之外，馬杜羅二次出庭的照片在X平台瘋傳，可以看到在監獄中待了約莫3個月的他暴瘦，有了明顯的下顎線，據稱他從1月初到現在瘦了13公斤。不過目前尚未能確定流傳照片的真實性。

    馬杜羅二次出庭的照片在網上瘋傳，但目前還不能確定該照片的真實性。（圖翻攝自X平台）

    馬杜羅二次出庭的照片在網上瘋傳，但目前還不能確定該照片的真實性。（圖翻攝自X平台）

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