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    給伊朗慘痛教訓！美前司令：深入敵境救同袍 美軍「不會拋下任何人」

    2026/04/06 21:06 中央社
    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美伊戰事正酣之際，美軍成功救出在伊朗境內落單的戰機武器系統官。前美軍中央司令部司令稱這是給伊朗的「慘痛教訓」，還說要建立不拋下任何人的軍隊傳統，需要200年的時間。

    美軍一架F-15E戰鬥機3日遭伊朗砲火擊落，同日稍晚，2架軍用直升機救回飛行員，但機上第二人在伊朗山區失聯，僅有手槍自保。美方因此啟動緊急搜救，出動數十名美國突擊隊員、數十架戰機與直升機。

    今天一早，美國總統川普（Donald Trump）表示，失聯人員已在「伊朗深山中」尋獲。據報，在這場高風險行動中，美方運用炸彈及武器火力，來阻止伊朗部隊靠近。

    前美軍中央司令部（CENTCOM）司令、退役上將麥肯錫（Frank McKenzie）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中，針對搜救失蹤美國空軍人員的行動，提出幾點觀察。

    他主張，這次行動的成功能「給伊朗一次慘痛教訓」，並稱讚計畫執行得「相當有效」。

    麥肯錫說，「我們針對這類行動的訓練從不間斷，每次派空勤人員進入敵方領空，我們總會擬定詳細、周密的營救計畫」，「這是我們身為美國男女戰鬥人員非常基本的一部分」。

    美國官員表示，搜救過程中，有2架運輸機無法從伊朗境內一處偏遠基地起飛，為避免落入伊朗手中，遭美軍自行摧毀。而3日另有一架參與搜救任務的A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Warthog）被擊中，迫使飛行員彈射，此人隨後在波斯灣（Persian Gulf）獲救。

    對此，麥肯錫指出，儘管美方在行動中損失數架飛機，但「打造1架飛機需時1年」，而「建立不遺棄任何一人的軍隊傳統，則需花費200年的時間」。

    麥肯錫在節目中也告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者歐基夫（Ed O'Keefe），雖然伊朗領導人呼籲全國人民交出此人，卻還是找不到這名藏身伊朗境內超過1天的武器系統官，「這或許是（人民）不滿的跡象，不曉得，但如果你是德黑蘭的高階領導人，想必不會很高興」。

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