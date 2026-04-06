金正恩之女親駕戰車 南韓情報機構：建立接班敘事

3月19日，金正恩（右下1）的女兒金主愛（中）在軍事演習試駕新型坦克。（路透）

南韓國會議員今天表示，南韓國家情報院（NIS）相信，北韓領導人金正恩已將女兒金主愛定位為接班人，近期金主愛公開駕駛戰車，可能旨在消除外界對女性繼承者的疑慮。

路透社報導，官媒北韓中央通信社（KCNA）上月曾發布照片，顯示金正恩與女兒金主愛駕駛一輛新型戰車。北韓官媒此前也曾公布金主愛在靶場射擊及使用手槍的影像。

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南韓國會議員指出，南韓國家情報院表示，金主愛駕駛戰車的畫面，旨在凸顯她具備所謂的軍事資質，並消除外界對女性繼承人的疑慮。

此外，南韓國會議員還引述國家情報院指出，金主愛多次出席國防相關活動，意在緩解外界對女性繼承人的質疑，並加速建立接班敘事。

不過，部分北韓問題專家提醒，不宜將這些影像解讀為明確的接班信號。

韓國統一研究院（KINU）分析師洪珉（Hong Min，音譯）指出，僅憑金主愛駕駛戰車的畫面，不足以得出她已確定是金正恩接班人的結論。

洪珉提及，金正恩當年在被培養為接班人階段，曾在軍事場合獨自亮相，但金主愛是與父親同框，而非單獨登場。

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