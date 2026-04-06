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    首頁 > 國際

    不只美軍？納坦雅胡暗示以色列參與伊朗救援行動

    2026/04/06 11:00 編譯陳成良／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡（右）聲稱，川普（左）對以色列的協助表達感謝。（美聯社資料照）

    以色列總理納坦雅胡（右）聲稱，川普（左）對以色列的協助表達感謝。（美聯社資料照）

    以色列總理納坦雅胡表示，以色列曾協助美國在伊朗境內救出一名受困飛官，但未說明具體方式。相關說法引發外界關注，以色列是否已在這場衝突中參與境內行動。

    據英國《衛報》報導，納坦雅胡6日於社群平台X發文表示，他已與美國總統川普通話，並對美方成功執行救援任務表達祝賀。他同時指出，川普對以色列的協助表達感謝，並稱雙方合作「前所未有」，以色列得以為拯救一名美國飛官提供支持。

    這起救援行動發生於上週末期間。一架美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸機在伊朗西南部墜落後，機上人員受困山區，美軍隨即展開為期兩天的搜索行動，最終由特種部隊將其救出。

    納坦雅胡並未說明以色列提供協助的具體形式。目前公開資訊未顯示以色列是否直接參與伊朗境內行動，相關細節仍待進一步說明。

    納坦雅胡的說法發布後，引發外界對此次救援行動合作層級的關注。不過，目前尚無其他官方資訊進一步說明相關細節。

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