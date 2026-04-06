日本京都小學生詭異失蹤2週 警投入600人力搜索

日本京都府南丹市11歲男孩安達結希，在3月23日上學時詭異失蹤。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

就讀日本京都府南丹市園部小學的11歲男孩安達結希，3月26日由家人開車載他上學，早上8時許在距離學校200公尺處下車但並未入校，就此失蹤至今。京都府警方這2週以來投入了600人手搜索，但在重重阻礙下沒有太多進展。

據《讀賣新聞》報導，校方3月26日早上8時30分許進行健康狀況確認時，班導就已經注意到安達結希沒來，但由於當天恰好是結業式，不是一般的上課日，因此直到中午11時50分許才打電話給安達母親，想問問孩子怎麼沒有來，這才發現男孩失蹤了。

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調查人員透露，安達結希並未攜帶智慧型手機或其他可以追蹤位置的設備，警方一共出動600名人力，並調取了學校監視器追查其下落，但在當天所拍到的影像中都沒看到安達結希，使得搜索工作難以推進。

3月29日，在學校西北方大約3公里處的山區找到安達的書包，外表沒有什麼髒污。《讀賣新聞》記者從園部小學步行前往尋獲書包的地方，發現走出數百公尺後就沒有了民宅，往山區的路上周圍都是田野，而且監視器數量也相當稀少。

1名資深辦案人員表示，由於沒有任何線索，因此調查起來相當困難，目前警方也在搜集附近車輛的行車紀錄器影像。安達結希失蹤前是小學5年級，本月8日開學後將升為6年級，同學透露安達個性相當活潑，大家知道他失蹤後都很擔心。

警方表示，安達結希身高約134公分，身材偏瘦有著一頭黑色短髮，失蹤當天戴著黃色帽子，灰色運動衫上面印有「84」的數字，褲子則是米黃色，若民眾有任何線索可立即撥打警方電話。

警方釋出男孩失蹤當天穿著模擬圖。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

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