為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本京都小學生詭異失蹤2週 警投入600人力搜索

    2026/04/06 11:26 即時新聞／綜合報導
    日本京都府南丹市11歲男孩安達結希，在3月23日上學時詭異失蹤。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    日本京都府南丹市11歲男孩安達結希，在3月23日上學時詭異失蹤。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    就讀日本京都府南丹市園部小學的11歲男孩安達結希，3月26日由家人開車載他上學，早上8時許在距離學校200公尺處下車但並未入校，就此失蹤至今。京都府警方這2週以來投入了600人手搜索，但在重重阻礙下沒有太多進展。

    《讀賣新聞》報導，校方3月26日早上8時30分許進行健康狀況確認時，班導就已經注意到安達結希沒來，但由於當天恰好是結業式，不是一般的上課日，因此直到中午11時50分許才打電話給安達母親，想問問孩子怎麼沒有來，這才發現男孩失蹤了。

    調查人員透露，安達結希並未攜帶智慧型手機或其他可以追蹤位置的設備，警方一共出動600名人力，並調取了學校監視器追查其下落，但在當天所拍到的影像中都沒看到安達結希，使得搜索工作難以推進。

    3月29日，在學校西北方大約3公里處的山區找到安達的書包，外表沒有什麼髒污。《讀賣新聞》記者從園部小學步行前往尋獲書包的地方，發現走出數百公尺後就沒有了民宅，往山區的路上周圍都是田野，而且監視器數量也相當稀少。

    1名資深辦案人員表示，由於沒有任何線索，因此調查起來相當困難，目前警方也在搜集附近車輛的行車紀錄器影像。安達結希失蹤前是小學5年級，本月8日開學後將升為6年級，同學透露安達個性相當活潑，大家知道他失蹤後都很擔心。

    警方表示，安達結希身高約134公分，身材偏瘦有著一頭黑色短髮，失蹤當天戴著黃色帽子，灰色運動衫上面印有「84」的數字，褲子則是米黃色，若民眾有任何線索可立即撥打警方電話。

    警方釋出男孩失蹤當天穿著模擬圖。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    警方釋出男孩失蹤當天穿著模擬圖。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播